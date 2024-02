Comprare casa, la classifica dei quartieri più desiderati e i prezzi

La classifica dei quartieri che attraggono più interesse per chi cerca un immobile da acquistare, tra le città metropolitane italiane, incorona Roma come regina nel 2023. A rivelarlo è un report di idealista/data, che ha misurato la pressione della domanda sull'offerta in ogni area dello Stivale per il segmento delle case in vendita.

Il report di idealista/data è stato implementato tramite l'indice di domanda relativa, un indicatore, che sintetizza la pressione della domanda sull'offerta in ogni area d'Italia per il segmento delle case in vendita. L'indicatore si basa sul numero di contatti (contatti tramite e-mail e condivisioni) ricevuti per annuncio. Sono state prese in considerazione i quartieri di quelle che l'Istat considera le 14 città metropolitane italiane, ovvero: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Per trovare Genova bisogna scendere fino al 47esimo posto dove incontriamo la zona di centro est, seguita da bassa val Bisagno (69esima), medio levante (91esimo), levante, centro ovest, media val Bisagno, val Polcevera, medio ponente e ponente. Insomma solo tre zone entrano in top 100 in una classifica, che arriva fino alla posizione 155.

Quello che salta all'occhio è il fatto che la zona più desiderata, il centro est, non è quella con il prezzo medio di vendita più alto, primato che va al medio levante. Il centro ovest si attesta a metà classifica, ma con un prezzo medio al di sotto dei centomila euro.