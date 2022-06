Case, a Genova la percentuale più alta di acquirenti sono under 34

Analizzando le compravendite realizzate nel 2021 attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa attive sul territorio nazionale si evidenzia che gli acquirenti giovani, con un'età compresa tra 18 e 34 anni, compongono il 28,5% del totale. Si tratta della fascia di età più attiva sul mercato e la quota risulta stabile rispetto al 2020, mentre si registra una leggera crescita della percentuale rispetto al 2019, si passa infatti dal 27,1% all'attuale 28,5%.

Tra le grandi città italiane è Milano quella che presenta la percentuale più alta di acquirenti under 34, arrivando al 39,1% del totale. Anche Torino, Genova e Bologna spiccano per la presenza di acquirenti giovani, con percentuali che si attestano rispettivamente al 32,1%, al 31,9% e al 30,1%.

A seguire troviamo Verona, Roma, Bari e Firenze con percentuali comprese tra il 29% ed il 26%. In coda ci sono due grandi città del sud Italia, Napoli e Palermo, dove l’acquisto da parte di under 34 si ferma intorno al 25%. La classifica rispecchia quanto già si era registrato nel 2020.

A livello nazionale gli under 34 acquistano soprattutto la prima casa, con percentuali che superano il 90% del totale. Gli acquisti per investimento si fermano al 7,0%, in aumento rispetto al 2020, e in lieve calo rispetto al 2019. Le compravendite di case vacanza da parte di under 34 si attestano all'1,4%.

La tipologia maggiormente acquistata dai giovani è il trilocale (38,5%), al secondo posto si piazzano le soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 19,5% delle preferenze, percentuale quest'ultima in crescita già a partire dal 2020 anche a causa della pandemia che ha spinto più persone ad acquistare soluzioni ampie e dotate di spazi esterni.

La maggior parte di acquirenti under 34 sono coppie e famiglie, ma è naturalmente alta la presenza di single che si attesta al 38,7% del totale, in crescita sia rispetto al 2019 sia rispetto al 2020.

Infine, da segnalare che nel 69,4% dei casi i giovani acquistano con l'ausilio di un mutuo, mentre solo il 30,6% acquista in contanti. La percentuale di ricorso al mutuo è in crescita rispetto al 2019 e al 2020 quando si attestava rispettivamente al 67,2% e al 68,3%.