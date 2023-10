Case, sono quelle meno costose che muovono il mercato a Genova

L’analisi della disponibilità di spesa nelle grandi città condotta dall'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare appare maggiormente concentrata nella fascia di spesa più bassa, quella fino a 119mila euro (25,3%). Il trend non si discosta molto da quello registrato a gennaio.

Le percentuali inoltre sono simili nelle due fasce di spesa immediatamente successive, rilevando quindi una distribuzione uniforme delle richieste nelle prime tre fasce di spesa. Si segnala, rispetto a gennaio 2023, un leggero aumento della concentrazione nelle fasce di spesa superiori a 250mila euro.

Milano e Roma registrano una maggiore concentrazione nella fascia tra 250 e 349mila euro rispettivamente con il 25,3% a motivo dei prezzi più elevati che interessano le prime due città più costose d’Italia: Milano e Roma. Da segnalare come a Milano ci sia stato un incremento dello 0,9% della concentrazione delle richieste nella fascia oltre i 630mila euro, confermando la vivacità della fascia alta di mercato e nella fascia tra 170 e 249mila euro.

Considerando la fascia di spesa più bassa, fino a 119mila euro, è Genova la città che raccoglie la percentuale più elevata con il 60,4%, seguita da Palermo con il 53,2%. In quest’ultima città, invece, si registra un aumento significativo della concentrazione della disponibilità di spesa sulla fascia più bassa.

Nei capoluoghi di regione, che non sono grandi città, il 44,3% dei potenziali acquirenti dichiara di avere una disponibilità di spesa inferiore a 119mila euro. La percentuale però è in diminuzione rispetto a gennaio 2023, quando era pari al 47,2%. La percentuale più elevata di richieste nella fascia di spesa più bassa si registra a Perugia con 73,8%. In queste realtà si segnala un aumento della concentrazione delle richieste (da 26,4% a 28,5%) nella fascia compresa tra 120 e 169mila euro.