Il 60% di chi cerca casa a Genova può spendere massimo 119mila euro, record italiano

I genovesi dichiarano di avere pochi soldi per comprare casa. Il 60 per cento di coloro che cercano un immobile da acquistare a Genova ha una disponibilità di spesa fino a 119mila euro, un dato ben al di sopra della media nazionale. Il 19,5% ha una disponibilità di spesa da 120mila a 169mila euro e l'11,2% da 170mila a 249mila euro. È quanto emerge da un recente studio, che si riferisce ai dati di luglio 2022.

Per quanto riguarda la fascia fino a 119mila euro, la media delle grandi città italiane è del 25,2%, la media dei capoluoghi di regione in Italia del 46,5% e la media dei capoluoghi di provincia in Italia 46,0%. Spicca dunque il 60% di Genova, che raccoglie la percentuale più alta a livello nazionale.

L'analisi sulla disponibilità di spesa evidenzia che, in questa prima parte del 2022, nelle grandi città appare una maggiore concentrazione nella fascia di spesa più bassa, quella fino a 119mila euro (25,2%). Le percentuali sono simili nelle due fasce di spesa immediatamente successive, rilevando quindi una distribuzione uniforme delle richieste nei primi tre scaglioni.

Milano e Roma registrano una maggiore concentrazione nella fascia tra 250 e 349mila euro rispettivamente con il 27% e il 25,4% a motivo dei prezzi più elevati che interessano le prime due città più costose d'Italia: Milano (4.160 euro al mq il medio usato e 4.750 euro al mq il medio nuovo) e Roma (2.910 euro al mq l'usato e 3.400 euro al mq il nuovo).

Da segnalare come a Milano ci sia stato un incremento dello 0,6% della concentrazione delle richieste nella fascia estrema, vale a dire quella che raccoglie le richieste con una capacità di spesa superiore a 630mila euro a conferma che il mercato di fascia alta in città è vivace. Nella fascia di spesa più bassa è Genova che raccoglie la percentuale più elevata con il 60%, seguita da Palermo con il 49,3%.

Nei capoluoghi di regione che non sono grandi città il 46,5% dei potenziali acquirenti dichiara di avere una disponibilità di spesa inferiore a 119mila euro. In aumento dell'1,8% la concentrazione nella fascia di spesa compresa tra 170 e 249mila euro, con un picco particolare a Trieste che ha visto un incremento dell'11,5%. Il capoluogo friulano è uno di quelli che ha registrato un aumento dei prezzi importanti negli ultimi anni, in particolare in questa prima parte del 2022: +6,8%. Nello stesso orizzonte temporale ha registrato anche notevole presenza di investitori (30% degli acquisti sono stati realizzati con tale finalità), parte dei quali in arrivo anche da nazioni limitrofe (Fonte Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa).