Case: affitti in aumento, i prezzi nelle varie zone

Il mercato delle locazioni a livello nazione, nella seconda parte del 2022, mette in luce un aumento dei canoni di locazione del 3,9% per i monolocali, del 4,2% per i bilocali e del 4,0% per i trilocali. Continua quindi la ripresa dei valori iniziata nel secondo semestre del 2015, fermata dalla pandemia nel 2020, e ripresa a ritmo serrato a partire dal 2021.

La domanda di immobili in affitto cresce in seguito al rientro in presenza dei lavoratori fuori sede e degli studenti e all’aumentata richiesta di chi non riesce ad acquistare a causa dei tassi di interesse più elevati.

A questo si unisce un’offerta in diminuzione anche in seguito alla decisione di tanti proprietari di rivolgersi al mercato degli affitti brevi per avere un ritorno economico più importante oltre alla possibilità di rientrare in possesso dell’immobile per esigenze personali.

Questo scenario ha determinato anche tempi di locazione brevi: 38 giorni.

Variazione percentuale canoni di locazione II sem 2022 rispetto al I sem 2022 Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 6,3 5,4 5,3 Bologna 6,2 5,3 3,7 Firenze 3,0 1,8 3,5 Genova 1,2 3,3 1,1 Milano 6,4 6,8 6,5 Napoli 3,2 2,7 2,3 Palermo 3,2 5,3 5,2 Roma 3,8 2,9 3,5 Torino 3,7 4,7 4,8 Verona 2,2 3,8 4,1 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Il 63% di chi ha preso casa in affitto, in questa seconda parte del 2022, lo ha fatto per scelta abitativa, a seguire i lavoratori fuori sede con il 25,8%, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo del precedente anno e infine l’11,2% di studenti universitari.

Anche in questo semestre si segnalano casi di persone che non riescono ad accedere al mercato del credito, primi fra tutti i giovani e i monoreddito. Trend che potrebbe crescere ancora alla luce dell’aumento dei tassi di interesse.

Sono soprattutto giovani tra 18 e 34 anni a scegliere l’affitto, il 47,3%. Quanto allo stato civile il 47,2% degli inquilini è rappresentato da single, la maggioranza sono famiglie.

Le tipologie più affittate sono il bilocale con il 38% e il trilocale con il 32,2%.

La metropoli dove si è registrata la crescita più elevata dei canoni di locazione è Milano: +6,4% l’aumento dei canoni dei monolocali, +6,8% quello dei bilocali, +6,5% quello dei trilocali.

A livello di contratti di locazione si nota un aumento del ricorso ai contratti a canone transitorio (passati da 27,1% a 28,6%) e a canone concordato (da 28,5% a 29,1%).

Canoni medi mensili II semestre 2022 Città Monolocali Bilocale Trilocale Bari 370 520 630 Bologna 580 700 840 Firenze 560 670 790 Genova 330 410 500 Milano 750 1040 1410 Napoli 430 600 760 Palermo 310 420 510 Roma 600 770 960 Torino 310 430 550 Verona 440 590 690 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

LOCAZIONI IMMOBILIARI II SEM. 22 LIGURIA

GENOVA CITTÀ

Principe-Oregina Monolocale Bilocale Trilocale

OREGINA Nd 380 420

SAN TEODORO - DINEGRO Nd 350 450

Cornigliano-Sampierdarena

CORNIGLIANO 210 400 500

SAMPIERDARENA 210 400 500

Voltri-Pegli-Sestri

PEGLI - CENTRO - ZONA STAZIONE 300 400 500

PEGLI - MULTEDO 300 350 400

PEGLI - VARENNA - SAN CARLO DI CESE 250 350 400

PRÀ Nd 350 400

SESTRI – VIA MERANO – PARCO VILLA ROSSI - ALTURE 250 350 450

SESTRI PONENTE 250 300 400

VOLTRI 330 380 420

Certosa-Ponte Decimo

RIVAROLO 250 300 400

ZONA PONTEDECIMO SAN QUIRICO Nd 300 400

Marassi-Molassana-San Fruttuoso

MARASSI 280 380 400

MOLASSANA - SAN GOTTARDO 300 400 500

MONTESIGNANO Nd Nd 400

SAN FRUTTUOSO 400 450 600

Castelletto-Foce-San Martino

BORGORATTI 300 400 500

CENTRO STORICO 400 500 600

CENTRO STORICO - MOLO 400 500 600

FOCE 450 600 700

SAN MARTINO 500 600 700

SAN VINCENZO 500 650 800

STURLA - BOCCADASSE 300 400 500

Quarto-Quinto

QUINTO 350 450 500



GENOVA PROVINCIA Zona Monolocale Bilocale Trilocale

ARENZANO C 450 550 600

ARENZANO P Nd 430 500

BUSALLA C Nd 250 300

BUSALLA - LOCALITÀ SARISSOLA P Nd 250 300

CARASCO C 280 350 400

CARASCO P 150 180 200

CASELLA C Nd 200 350

CHIAVARI - CENTRO C 300 400 450

CHIAVARI - CENTRO STORICO - ZONA MARE C 400 500 600

CHIAVARI - LEVANTE C 300 400 450

CHIAVARI - LEVANTE P 250 300 400

CHIAVARI - PONENTE C 350 450 500

CHIAVARI - PONENTE P Nd 300 400

CHIAVARI - SAN RUFINO P Nd 250 300

COGORNO C 300 350 400

COGORNO P 280 300 350

LAVAGNA - CAVI DI LAVAGNA C Nd Nd 550

MIGNANEGO P Nd 200 300

MONTOGGIO C Nd 200 300

RAPALLO C 350 450 550

RAPALLO P 250 350 450

RAPALLO - VIA MAMELI C 350 450 550

RAPALLO - VIA MAMELI P 300 370 500

SANT'OLCESE C 150 250 350

SANT'OLCESE P 150 200 300

SAVIGNONE C Nd 200 300

SAVIGNONE P Nd 200 250

SERRA RICCÒ P Nd 300 350

SESTRI LEVANTE P 280 370 500



IMPERIA CITTÀ Zona Monolocale Bilocale Trilocale

ONEGLIA - MARE C 350 400 500

PORTO MAURIZIO - CENTRO C 350 450 550

PORTO MAURIZIO - ENTROTERRA P 250 350 450

PORTO MAURIZIO - PERIFERIA P 250 350 450

IMPERIA PROVINCIA Zona Monolocale Bilocale Trilocale

BORDIGHERA C 350 450 550

BORDIGHERA P 350 450 550

BORDIGHERA - BORGHETTO SAN NICOLÒ C 220 300 380

BORDIGHERA - CENTRO STORICO C 300 400 480

BORDIGHERA - FRAZIONE SASSO C 280 350 480

BORDIGHERA - PIANI DI BORGHETTO SAN NICOLÒ C 350 400 500

BORDIGHERA - PIANI DI BORGHETTO SAN NICOLÒ P 300 400 500

DIANO MARINA C 300 400 500

DIANO MARINA P 300 450 500

SAN BIAGIO DELLA CIMA C 250 300 350

SAN LORENZO AL MARE C 350 500 600

SAN LORENZO AL MARE P 250 350 500

SANREMO C 330 440 580

SANREMO P 300 400 500

SANREMO - CASINÒ C 400 550 680

SANREMO - CENTRO - MARE C 370 480 650

SANREMO - CENTRO - MARE P 320 420 530

SANREMO - OVEST P 370 480 600

SOLDANO C 250 300 350

VALLEBONA C 300 380 450

VALLECROSIA C 350 450 550

VALLECROSIA P 300 400 500

VALLECROSIA - ALTA P 250 300 400



LA SPEZIA CITTÀ Zona Monolocale Bilocale Trilocale

CANALETTO P Nd Nd 500

CENTRO STORICO C 400 500 600

COLLINA EST P Nd 430 480

FAVARO MONTEPERTICO P 350 450 500

LA SPEZIA - STAZIONE - CENTRO S 350 450 550

LIMONE P 350 450 500

MAZZETTA S Nd 400 500

MELARA P 350 400 500

MIGLIARINA - BRAGARINA S 350 450 500

REBOCCO - PEGAZZANO - FABIANO S 350 400 500

TERMO P 350 400 500

ZONA NORD - FOSSITERMI S 400 450 550

LA SPEZIA PROVINCIA Zona Monolocale Bilocale Trilocale

BOLANO C Nd 350 450

FASCIA COSTIERA DA MARALUNGA A TELLARO C 400 550 750

FOLLO C Nd 350 450

LERICI - SAN TERENZO P 500 650 900

LERICI - SAN TERENZO - FRONTE MARE C 400 550 800

SARZANA C 400 500 550

SOLARO - TRE STRADE - BAIA BLU C 400 550 650



SAVONA CITTÀ Zona Monolocale Bilocale Trilocale

CENTRO C 400 450 500

LUNGOMARE S Nd 450 500

PORTO C Nd 450 500

SAN MICHELE S Nd 450 500

SANTA RITA S Nd 450 500

STAZIONE S Nd 450 500

VALLORIA S Nd 400 450

VILLAPIANA S 350 400 450

VILLETTA C Nd 400 500

SAVONA PROVINCIA Zona Monolocale Bilocale Trilocale

ALASSIO C 300 500 750

ALASSIO P 250 400 550

ALBISOLA SUPERIORE C 400 500 650

ALBISOLA SUPERIORE P 280 370 490

ANDORA C 300 450 650

ANDORA P 200 350 450

BERGEGGI C 550 600 650

FINALE LIGURE C 550 650 750

FINALE LIGURE P 300 450 600

LOANO C 330 550 650

LOANO P 300 450 550

NOLI C 550 600 700

SPOTORNO C 550 600 650

VARAZZE C 350 450 550

VARAZZE P 300 450 500



Legenda:

C=Centro

S=Semicentro

P=Periferia

Nd=Non disponibile

Canoni di locazione in € mensili

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa