Aprono due nuove case dei riders in centro e a Sampierdarena

Apre la Casa dei riders nella centralissima via dei Cebà, nel centro città, dietro a Galleria Mazzini. Da lunedì 24 giugno sarà attiva anche quella in via Degola, a Sampierdarena: due nuovi punti di appoggio polifunzionali a disposizione di tutti i lavoratori del delivery.

I due moduli prefabbricati sono stati installati in prossimità dei cosiddetti 'Starting Point', ovvero le zone di partenza per le consegne quotidiane: sono circa 200 i rider, che operano sul territorio genovese e che necessitano dell'estensione di tutele e garanzie.

Le due Case dei Rider di via dei Cebà e via Degola sono state concordate nel protocollo siglato a giugno scorso tra Cgil Genova, Cisl Genova, Uil Liguria e Comune di Genova. Le due nuove Case dei riders sono realizzate in moduli prefabbricati per il cui allestimento il Comune di Genova ha impiegato 66mila euro. Le Case sono dotate di ricarica del telefono e del mezzo ciclabile, servizi igienici, attrezzi per piccole manutenzioni per le bici, un angolo ristoro con bevande fredde e calde. Sarà attivato anche wi-fi gratis.

Nella mattina di venerdì 21 giugno si è tenuta la presentazione del nuovo modulo collocato in via dei Cebà alla presenza dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, del vicesindaco Pietro Piciocchi e degli assessori al Lavoro Mario Mascia e alle Politiche sociali Lorenza Rossoe dei rappresentanti sindacali: Aurelia Buzzo della Cgil Genova, Marco Granara responsabile Ast Cisl Genova e Sheeba Servetto della Uil.

Cgil Genova Cisl Genova e Uil Liguria hanno richiesto e ottenuto che le strutture siano dotate di impianto di condizionamento, distributori automatici di bevande e alimenti confezionati, phon, rete wifi, corrente elettrica per le ricariche e altri strumenti utili a migliorare le condizioni di lavoro. Il Comune di Genova si occuperà della gestione delle strutture, sia in termini di sicurezza, che di manutenzione.