Cartoline al pesto da distribuire ai turisti per spingerli a tornare

Basta il suo profumo perché la mente voli subito a Genova. È il pesto, uno dei piatti tipici genovesi più noti al mondo. Facendo leva su questo successo, la direzione attività e marketing Turismo del Comune di Genova ha pensato a un'iniziativa, che prevede cinquecento cartoline profumate alla fragranza di pesto genovese.

Le cartoline verranno consegnate ai turisti nell'ambito di eventi, fiere e workshop del settore e presso i punti di Informazione ed Accoglienza Turistica della città. La realizzazione, per 4.500 euro di spesa (9 euro l'una), è stata affidata a un'azienda agricola della provincia di Imperia.

"Risulta sempre più importante fornire esperienze, tra cui quelle sensoriali, ai turisti in modo da creare un legame tra gli stessi ed il luogo visitato, trasmettendo l'unicità di quest'ultimo e creando ricordi nei turisti che sono più propensi a visitare nuovamente la città", si legge nella determina che affida il servizio".

"Tra le esperienze sensoriali - prosegue il documento -, quella olfattiva è una delle più impattanti sui turisti e sul loro desiderio di restare in un determinato luogo e di tornarci nuovamente. Tra i profumi di Genova è riconosciuto il profumo del pesto genovese, alimento tipico della città, per il quale la stessa è riconosciuta in tutto il mondo".

"Molti turisti amano il pesto genovese - si legge ancora - e, quando visitano Genova, desiderano scoprire di più sulle sue origini, la sua produzione e, con tale profumo, possono immergersi nella tradizione enogastronomica della città, percependone l'autenticità e gli ingredienti".