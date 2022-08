Caro scuola, l'allarme: "Per ogni studente fino a 1.300 euro di spesa"

Caro prezzi e stangata per le famiglie in vista della scuola. A fare i conti nelle tasche dei liguri è il Codacons, che come ogni anno, ha fornito alcuni dati relativi alla previsione di spesa per chi ha dei figli in età scolastica.

"I prodotti più richiesti - si legge in una nota - sono 'quelli firmati da youtuber, influencer, personaggi famosi e squadre di calcio. Vengono venduti sul web a prezzi stratosferici: per uno zaino griffato di ultima edizione si arriva a spendere oltre 200 euro; un astuccio “griffato' completo, dotato di penne, pennarelli, matite, gomme ecc., costa fino a 60 euro, mentre un diario di marca raggiunge quest’anno la soglia dei 30 euro".

"Anche in Liguria - prosegue il Codacons - abbiamo registrato sensibili rincari dei prezzi rispetto allo scorso anno per tutto il materiale scolastico: quest’anno per quaderni, diari, astucci, diari, e tutto il materiale legato alla scuola si registrano incrementi medi dei listini del +7%, con punte del +10% per i prodotti 'griffati'. Alla base dei rincari i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile. La spesa per il corredo scolastico completo per l’intero anno può così raggiungere quota 588 euro a studente se si scelgono solo prodotti griffatissimi a cui va aggiunto il costo per libri di testo (variabile tra i 300 e i 600 euro a studente a seconda della scuola e del grado istruzione) e quello per il materiale tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri, dizionari, ecc.) con la spesa complessiva che può arrivare quest’anno a quota 1.300 euro a studente".

L'associazione fornisce in fine alcuni consigli pratici per provare ad abbattere la spesa fino al 40%: "Evitare mode e influencer, si possono acquistare prodotti di qualità identica a prezzi minori - concude il Codacons - nei supermercati si può risparmiare fino al 30% con offerte specifiche. Inoltre consigliamo di rinviare gli acquisti. Abbiamo la pessima abitudine di acquistare subito tutto quello che servirà nel corso dell’anno. Le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo. Spesso, aspettando, si risparmia. Può essere poi utile aspettare i professori per le cose più tecniche come compasso o dizionari, evitando così spese superflue; per quello che riguarda i libri di testo meglio quelli digitali, dove possibile, sul cartaceo si può risparmiare fino al 50% con l'usato e il 20% acquistando sul web".