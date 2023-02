Caro energia: 300mila euro per le imprese artigiane della Liguria e i loro dipendenti

Trecentomila euro per le imprese della nostra regione: questa è la cifra stanziata dall'Ente bilaterale dell'artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali territoriali. I fondi sono destinati alle ditte e ai loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per un sussidio quale sostegno economico a integrazione del reddito delle imprese e dei loro dipendenti per la situazione congiunturale legata al “caro energia”.

Il bonus è di 300 per le imprese e 150 per tutti i lavoratori in forza presso un’impresa in regola alla data della richiesta. Le imprese e i lavoratori potranno rivolgersi direttamente agli sportelli delle associazioni artigiane o sindacali sul territorio regionale per ricevere assistenza nella presentazione della domanda. Le imprese potranno presentare domanda dal 1 marzo al 31 marzo 2023 e i lavoratori dal 1 marzo al 30 aprile 2023.

Il sussidio lordo all’impresa sarà erogato direttamente, tramite bonifico bancario e ai lavoratori sarà erogato per il tramite delle imprese e dalle stesse inserito nella busta paga di ciascun dipendente. La procedura sarà a sportello con ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento anticipato e di non implementazione delle risorse, sarà effettuato un sorteggio per tutte le pratiche presentate nella medesima giornata di esaurimento risorse.

"Un segnale di ulteriore attenzione e supporto a imprese e dipendenti per far fronte al caro energia, che ha trasversalmente colpito ogni attività economica italiana e ligure, e che, specie per le attività di piccola dimensione, come possono essere quelle artigiane, meriterebbe un strutturato sostegno a livello centrale - racconta l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Questo contributo non è certamente risolutore, ma è testimonianza provata, ancora una volta, dell'azione che l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Ligure ha attivato in favore dello sviluppo e del consolidamento in Liguria dell’artigianato e del lavoro dipendente in questo settore, che è e rimane pilastro imprescindibile della nostra economia".

"Non è una misura decisiva – commenta Luca Costi, presidente dell’Ente Bilaterale Ligure - ma testimonia l’attenzione delle parti sociali dell’artigianato nei confronti delle imprese e dei loro dipendenti su un tema purtroppo di forte attualità. Un intervento che si affianca a quelli rivolti all’incremento e mantenimento dell’occupazione, alla sicurezza, alla qualità e agli eventi eccezionali".

"Un sostegno economico che l'ente destina anche ai dipendenti delle micro imprese artigiane, che nel periodo della pandemia hanno potuto contare anche sulla cassa integrazione attraverso il nostro fondo FSBA" continua Piero Billò, vicepresidente di Eblig

"Soprattutto – conclude Laura Viacava, direttore Eblig – l’abbiamo studiato per essere erogato senza burocrazia, in modo quasi automatico, con una semplice domanda online".