Carige, tribunale sospende nomina nuovo Cda

Estate calda per Banca Carige. Il tribunale di Genova ha disposto la sospensione dell'esecuzione delle delibere dell'assemblea del 15 giugno di nomina del consiglio di amministrazione e rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti dell'ex presidente, Cesare Castelbarco Albani, e dell'ex ad Piero Luigi Montani, ora amministratore delegato di Bper.

Il decreto del tribunale di Genova è stato adottato su ricorso dell'azionista Malacalza Investimenti. L'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto è fissata per il 9 agosto prossimo alle 11. La banca, in una nota, ribadisce la legittimità delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci e sta valutando le azioni da intraprendere al riguardo.

In più nell'ultima assemblea speciale degli azionisti di risparmio è stato deliberato all'unanimità degli azionisti presenti, pari al 90% de capitale di risparmio, di ritenere non congruo il corrispettivo per ciascun azione di risparmio offerto in Opa da Bper Banca, "con conseguenti riflessi sulla prospettata fusione tra i due istituti di credito coinvolti", precisava una nota dell'istituto.