Cessione Carige, sindacati: "Ora il piano industriale"

Le segreterie di coordinamento Fisac Cgil di Banca e Gruppo Carige hanno accolto con favore la notizia dell'accettazione da parte del Fitd (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) dell'offerta di Bper per acquisire l'80% di Banca Carige. "È una notizia di per sé positiva - si legge in una nota -, perché, finalmente, lascia intravedere una prospettiva che, oltretutto e in modo non scontato, è una prospettiva di tipo industriale".

"Ciò nonostante è bene sapere che la bontà reale e concreta dell'operazione potrà essere misurata solo al momento della presentazione del piano industriale e, soprattutto, sulla base delle ricadute che verranno determinate dalla sua applicazione", prosegue il sindacato.

Per Fisac Cgil è di prioritaria importanza assicurare un futuro solido e di prospettiva alle persone, che, sopportando per anni enormi sacrifici, hanno continuato a lavorare nel Gruppo e per il Gruppo. Sarà fondamentale anche l'attenzione delle Istituzioni rispetto al ruolo strategico che il futuro assetto svolgerà in Liguria per garantire un presidio e una funzione, che, se venisse meno, danneggerebbe una comunità già fortemente in difficoltà dal punto di vista economico e sociale.

"In base a come si svilupperanno gli scenari futuri e le relative scelte della nuova proprietà, sarà per noi imprescindibile la difesa e tutela delle centinaia di persone cedute ormai quattro anni fa nei rami aziendali di Ict ed Npl, e della società del gruppo Creditis", conclude la nota.