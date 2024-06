Carige, corte Ue: "Bce non deve risarcire Malacalza"

La Banca Centrale europea non deve alcun risarcimento a Malacalza Investimenti e a Vittorio Malacalza, ex azionisti di riferimento di Banca Carige, per illeciti contestati nell'ambito della vigilanza sull'istituto di credito genovese.

Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso per risarcimento danni per oltre 880 milioni di euro di Malacalza Investimenti e di Vittorio Malacalza contro la Banca centrale europea perchè "nessuno degli illeciti contestati alla Bce nell'ambito della sua vigilanza su Banca Carige può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione".

Il ricorso era stato proposto da Malacalza Investimenti e da Vittorio Malacalza per chiedere al Tribunale dell'Unione europea un risarcimento rispettivamente di 870.525.670 euro e di 9.546.022 per i danni subiti dalle azioni intraprese dalla Bce nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza su Banca Carige dal 2014, quando Mario Draghi era già alla guida dell'istituto di Francoforte.

Tra il 2015 e il 2019, la Bce ha adottato diverse misure di intervento. A loro avviso, "alcune di tali azioni sarebbero contrarie ai doveri connessi a tali funzioni, in particolare ai principi di tutela della proprietà, proporzionalità, buon andamento dell'amministrazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento".

Nella sentenza, la Corte di Giustizia dell'Ue ricorda che, "affinché si possa accertare una responsabilità extracontrattuale dell'Unione, gli individui e le imprese devono dimostrare che tre condizioni sono cumulativamente soddisfatte: l'illiceità del comportamento imputabile all'istituzione o ai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato e il danno lamentato".