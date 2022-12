Carige, ancora difficoltà per i lavoratori a una settimana dalla fusione

"A più di una settimana dall'inizio della migrazione da Carige a Bper, ancora in queste ore (mercoledì 7 dicembre 2022 ndr.), si stanno verificando situazioni di enorme difficoltà per lavoratrici e lavoratori". La denuncia arriva da Andrea Bonino, Laura Terruso, Carlo Gallinotti di Fisac Cgil Genova e Liguria.

"Queste criticità - proseguono - non sono di natura estemporanea, né contingenti: i problemi che stanno affiorando sono profondi, strutturali e necessitano di investimenti rapidi e significativi. Urgono nuove assunzioni, partendo dalla stabilizzazione di lavoratrici e lavoratori interinali".

"Il tema degli organici non può aspettare oltre - concludono -: bisogna procedere celermente a rafforzare la Rete. Occorre inoltre che l'organizzazione del lavoro, in questa fase straordinaria, concentri il massimo sforzo su questo processo, riservando particolare attenzione per le persone, che lavorano nelle filiali oggetto di futura cessione".