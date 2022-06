Carige, nominati i comitati endoconsiliari e l'advisor sull'offerta di Bper

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige, riunitosi giovedì 16 giugno 2022 con la presidenza di Gianni Franco Papa, ha costituito al proprio interno i seguenti comitati:

Comitato rischi, composto da Miro Fiordi (presidente), Paola Demartini, Diego Schelfi.

Comitato nomine, governance e sostenibilità, composto da: Sabrina Bruno (presidente), Gaudiana Giusti, Diego Schelfi.

Comitato remunerazione, composto da: Paola Demartini (presidente), Sabrina Bruno, Miro Fiordi;

Comitato operazioni parti correlate, composto da: Gaudiana Giusti (presidente), Paola Demartini, Miro Fiordi.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2022, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

L’avviso di convocazione dell’assemblea e la documentazione inerente agli argomenti iscritti all’ordine del giorno verranno resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede sociale della banca, sul sito internet www.gruppocarige.it (al link Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente previste.

"Con riferimento - si legge nella nota - all’offerta pubblica di acquisto promossa da Bper Banca avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie e di risparmio della società, Banca Carige comunica che il consiglio di amministrazione ha nominato in data odierna quale proprio advisor finanziario Equita SIM S.p.A., che si aggiunge all’advisor legale Gianni & Origoni. Inoltre i Consiglieri Indipendenti hanno incaricato quali propri consulenti, ai fini del rilascio del proprio parere ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, Lazard per gli aspetti finanziari e lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati per gli aspetti legali. La Banca informa infine che, a seguito di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno 2022, in data odierna è stata data esecuzione alla rinuncia transattiva all’azione di responsabilità pendente in fase di appello nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani".