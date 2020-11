Carige conferma la chiusura della filiale di Pieve, forse resta il bancomat

Lo scorso 29 settembre l'Amministrazione Comunale e i cittadini pievesi appresero dalla stampa che la filiale della Banca Carige del territorio avrebbe chiuso il 23 novembre 2020.

Il Comune ha così aperto un tavolo tecnico con Carige per verificare la possibilità di manterene la filiale aperta. Purtroppo la Banca non ha voluto modificare la sua decisione iniziale, in quanto la chiusura dello sportello di Pieve è inserita in un piano più ampio e complesso di adeguamento dei servizi e della rete territoriale di Banca Carige.

Carige in ultima analisi si è detta disponibile a valutare il mantenimento dello sportello bancomat; al momento questa risulta essere l’unica opzione percorribile con que-sto istituto di credito.