Carige, convocata l'assemblea dei soci

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige, riunitosi giovedì 17 marzo, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il 21 aprile 2022, alle ore 10.30. Di seguito l'ordine del giorno:

Parte ordinaria

Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Parte straordinaria

Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale

L'avviso di convocazione dell'assemblea e la documentazione inerente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno verranno resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede sociale della Banca, sul sito internet gruppocarige.it (al link Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente previste.