Lavoro: posti disponibili in 80 aziende ai Career days

Tornano i Career days organizzato dall'Università di Genova: la manifestazione, che si svolge ogni anno dal 2010, mette in contatto studenti, laureati e aziende in cerca di personale tramite colloqui e incontri.

Quest'anno l'appuntamento è dal 20 al 23 giugno presso la Biblioteca Universitaria di Genova in via Balbi 40, dalle 9,30 alle 16: in queste quattro giornate si potrà entrare in contatto con circa 80 aziende.

A questo link si trovano tutte le aziende che partecipano ai Career days, suddivise per giornata. Cliccando sul nome di una azienda si può accedere alla "Scheda informativa", utile a conoscere meglio la realtà aziendale e le figure professionali ricercate. Si possono inoltre verificare i corsi di studio maggiormente ricercati dalle aziende.