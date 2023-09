Career Day, 4.000 colloqui in cinque giorni per oltre 1.800 posti di lavoro

Circa 3500 partecipanti e 4000 colloqui in cinque giorni. Questi i numeri dell'edizione passata del Career Day, per la prima volta proposto separatamente rispetto al Festival di Orientamenti. L’evento, organizzato da Regione Liguria con l’Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l’accreditamento Alfa e la collaborazione dell’Università di Genova ha saputo richiamare, da lunedì 25 settembre a oggi a palazzo della Borsa, un pubblico desideroso di trovare impiego di tutte le età, dai neo maggiorenni agli ultra cinquantenni.

Oltre 1800 i posti di lavoro offerti dalle 132 aziende partecipanti: particolarmente apprezzata la partecipazione, per la prima volta, del sistema regionale allargato. Gli interessati hanno ricevuto informazioni sulle modalità di accesso e sulla possibilità di fare stage o tirocini nella pubblica amministrazione.

"Il crescente appeal del Career Day ha reso necessario il prolungamento dell’evento a cinque giorni, una scelta quasi obbligata vista l’alta richiesta da parte delle aziende con un incremento continuo di opportunità lavorative" dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



“Un grande successo, penso non ci sia modo migliore per definire questa edizione del Career Day – aggiunge l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Marco Scajola -. Abbiamo voluto far camminare questo evento con le proprie gambe e i risultati ottenuti sia in termini di aziende sia di partecipanti ci hanno dato ragione. Cercheremo di crescere ancora nelle prossime edizioni".

"Adesso il mio augurio è che a seguito di questi colloqui vengano stipulati contratti di lavoro – afferma l'assessore al Lavoro e Politiche attive dell'occupazione Augusto Sartori -. La Regione è impegnata su vari fronti nelle politiche occupazionali: ricordo ad esempio gli investimenti per l'ammodernamento dei 14 Centri per l'impiego della Liguria, i bonus erogati dal Patto del Lavoro per il Turismo e il programma 'Gol' avviato nel luglio 2022 che, al 30 agosto, ha visto in Liguria 25.838 persone inserite in Liguria, di cui 14.861 assegnate al percorso di reinserimento lavorativo, 5.824 a quello di aggiornamento, 3.813 a quello di riqualificazione e 1.340 al percorso di lavoro e inclusione”.