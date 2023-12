Capodanno 2024, tra le top 30 destinazioni degli italiani non c'è Genova

Numeri importanti per le presenze turistiche in Liguria nel 2023, tanto che nei giorni scorsi il governatore Giovanni Toti spiegava come l'anno dovrebbe chiudersi intorno al record di 16 milioni di presenze turistiche sul territorio.

Il dato ormai consolidato (con una rispondenza del 96,76% delle strutture) nei primi dieci mesi dell'anno è di 15 milioni e 180mila presenze, con una crescita del 3,53% (circa 520mila presenze) rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento del 9,71% degli stranieri (arrivati a quota 6.929.764). Aumentano tra gennaio e ottobre anche gli arrivi (+6,01%) che passano da 4.595.439 a 4.871.730 di quest’anno.

A livello provinciale, l'area metropolitana genovese supera le 4 milioni di presenze nei primi dieci mesi dell'anno (4.185.206) in crescita del 5,54% rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto a un boom a due cifre (+13,4%) degli stranieri.

Il Tricapodanno sembrava l'occasione giusta per migliorare queste cifre, ma sembra che Genova non sia tra le mete preferite dagli italiani per trascorrere la notte di San Silvestro. Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2024 e tra queste non figura nessuna località ligure.

Tutte e 30 le mete sono rigorosamente italiane. In testa alla classifica ci sono le due lombarde Livigno e Bormio con Roma a completare il podio. Roccaraso e Bormio chiudono la top 5. Tra le regioni prevale la Lombardia con 9 mete ciascuna. Seguono il Trentino-Alto Adige con 6 mentre Abruzzo, Toscana e Veneto piazzano tre località ciascuna.

Destinazioni preferite dagli italiani per Capodanno 2024

