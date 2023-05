Protesta edili, al tavolo con le sagome dei politici arriva Bucci: "Aspettiamo gli altri"

Prosegue in piazza De Ferrari a Genova la protesta di forte impatto visivo organizzata dal collettivo BastaCreditiIncagliatiGenova. Un tavolo con cavalletti e sedie a cui sono virtualmente seduti i politici, rappresentati con dei cartonati. Ci sono sagome che rappresentano membri del governo, del Comune e della Regione, e poi ce ne sono altre con punti interrogativi a indicare rappresentanti di categoria e sindacati che, secondo il gruppo degli edili, sono stati finora assenti. La protesta, come noto dopo le recenti manifestazioni di piazza, riguarda il taglio del superbonus e gli ultimi sviluppi sui decreti emanati dal governo. "Di fatto nulla risolvono relativamente al blocco dei crediti incagliati" avevano spiegato dal collettivo alla vigilia del presidio iniziato venerdì 28 aprile e in programma fino a lunedì 1 maggio.

Nico Messina, uno dei portavoce di BastaCreditiIncagliatiGenova, aveva affermato: "Ci teniamo a sottolineare che il nostro sindaco e il nostro governatore sono seduti al tavolo solo per una questione di rispetto perché rappresentano città e regione. Non siamo polemici con loro perché sono gli unici che ci hanno dato voce. Toti e Bucci ci hanno ascoltati, a differenza delle associazioni di categoria e degli esponenti del governo che non stanno ascoltando le imprese". E proprio il sindaco di Genova, domenica 30 aprile, è passato in piazza De Ferrari per incontrare gli edili, posando insieme al suo 'cartonato'.

"Bucci c'è - il commento affidato a una nota -. Nel nostro simbolico tavolo di concertazione sono presenti i cartonati del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti e del ministro del Lavoro Marina Calderone. Ci sono poi le associazioni di categoria (Ance, Confapi,CNA, Confartigianato) e i sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Sotto, uno striscione: 'Il tavolo c’è! Ora metteteci la faccia... quella vera!'. A loro - proseguono - rivolgiamo la richiesta formale di sedersi con noi a un tavolo per condividere la nostra drammatica situazione e le nostre proposte di soluzione. Il nostro sindaco si è presentato all’appello ribadendo, come già fece il 13 Marzo quando per primo ci ricevette nel suo ufficio, il suo sostegno e la sua volontà di verificare quanto meno una sospensione dell’occupazione del suolo pubblico per i cantieri di quelle imprese genovesi con i crediti bloccati nei cassetti fiscali. Rimarremo in presidio ancora tutto il primo maggio, aspettando magari il nostro presidente Giovanni Toti e tutti i cittadini che vorranno confrontarsi con noi come in questi primi tre giorni. Dalle associazioni di categoria e dai sindacati - concludono - solo un silenzio assordante".