Box: per comprare a Struppa bastano 10mila euro, a Voltri ce ne vogliono 50mila

Secondo un recente studio, nella prima parte del 2022, nelle grandi città, i prezzi dei box sono in aumento dello 0,6%, quelli dei posti auto dello 0,4%. In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Bari. Milano (+4,0% e +3,2%) e Roma (+2,1% e +0,7%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente. Anche i volumi di compravendita sono leggermente in crescita nella prima parte del 2022: +8,6% con una crescita abbastanza in linea con quella registrata nella prima parte del 2021.

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI – I semestre 2022 rispetto al II semestre 2021 Città Box Posti Auto Bari -7,4 -3,6 Bologna 1,6 4,0 Firenze 1,7 0,8 Genova 0,6 1,6 Milano 4,0 3,2 Napoli 0,7 -3,4 Palermo 0,9 0,1 Roma 2,3 0,9 Torino 0,9 0,0 Verona 1,2 0,4

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022, confermano il trend e mettono in rilievo che il 73,9% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 26,1% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73% a 73,9%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni.

Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo ma c’è una discreta percentuale che lo acquista per metterlo a reddito (42,9%) dal momento che garantisce una semplicità di gestione e un rendimento annuo lordo del 6,5%.

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

PREZZI BOX E POSTI AUTO I semestre 2022 LIGURIA



GENOVA CITTÀ ZONA Box Posto auto

Principe-Oregina

OREGINA C Nd 20000

Cornigliano-Sampierdarena

CORNIGLIANO S 20000 8000

SAMPIERDARENA S 25000 13000

Voltri-Pegli-Sestri

PEGLI - CENTRO - ZONA STAZIONE P 30000 12000

PEGLI - LUNGOMARE P 27000 10000

PEGLI - MULTEDO P 22000 10000

PEGLI - VARENNA - SAN CARLO DI CESE P 20000 7000

PRÀ S 28000 5000

SESTRI – VIA MERANO – PARCO VILLA ROSSI - ALTURE P 35000 12000

SESTRI PONENTE P 30000 12000

VOLTRI P 50000 12000

Certosa-Ponte Decimo

BOLZANETO P 22000 7000

RIVAROLO S 20000 6000

ZONA PONTEDECIMO SAN QUIRICO P 17000 5000

Marassi-Molassana-San Fruttuoso

MARASSI C 33000 18500

MOLASSANA P 12000 5000

SAN FRUTTUOSO C 30000 18000

STRUPPA - PRATO P 10000 5000

Castelletto-Foce-San Martino

BORGORATTI S 30000 15000

FOCE C 37500 20000

SAN MARTINO S 35000 20000

STURLA - BOCCADASSE C 35000 15000

Quarto-Quinto

QUINTO P 45000 18000.