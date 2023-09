Box e posti auto, prezzi in crescita anche a Genova

Nella seconda parte del 2022, nelle grandi città, secondo un recente studio, i prezzi dei box sono in aumento dell’1,6%, quelli dei posti auto dell’1,7%. In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Napoli dove c’è una discesa per i valori dei box e Palermo e Torino dove il ribasso interessa i posti auto.

Milano (+2,6% e +2,5%), Roma (+3,5% e + 2,5%) e Firenze (+2,7% e +2,6%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente. Nel 2022 sono stati scambiati 450.274 box + 3,2% rispetto all’anno precedente, aumento legato soprattutto al buon andamento del mercato immobiliare.

Nello specifico Genova, come si evince dalla tabella qui sotto, fa registrare un +1% per quanto riguarda i box, mentre i prezzi dei posti auto crescono del 3,1%.

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI – II semestre 2022 rispetto al I semestre 2022 Città Box Posti Auto Bari 0,8% 4,1% Bologna 0,8% 1,9% Firenze 2,7% 2,6% Genova 1,0% 3,1% Milano 2,6% 2,5% Napoli -0,9% 0,4% Palermo 2,9% -0,5% Roma +3,5% +2,5% Torino +1,1% -0,2% Verona +1,8% +0,8% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel 2022, confermano che il 74,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 25,9% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73,9% a 74,1%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni.

Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo, ma c’è una discreta percentuale che lo acquista per metterlo a reddito (47,5%) dal momento che garantisce una semplicità di gestione e un rendimento annuo lordo del 6,5%.