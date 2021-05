Ivano Bosco è il nuovo segretario generale Spi Cgil Liguria

«Diversi temi mi stanno particolarmente a cuore, ma credo che in questo momento sia particolarmente importante contrastare le differenze di genere, coltivare memoria e formazione, rilanciare con forza i temi della legalità» così Ivano Bosco neo eletto Segretario Generale del Sindacato Pensionati Cgil Liguria si è espresso a margine della sua elezione.

Bosco prende il posto di Bruno Sciaccaluga giunto al termine del suo mandato e al quale va il ringraziamento di tutto il sindacato per questi anni alla guida dello SPI Cgil Liguria. Bosco rientra a Genova dopo due anni nei quali è stato chiamato alla guida della Camera del Lavoro di Reggio Emilia in qualità di Segretario Generale.

La militanza sindacale di Bosco inizia nel 1982 come delegato dell’Ente Bacini. Nel 1990 entra a far parte dell’ufficio vertenze della Filt-Cgil genovese dove alla pratica sindacale sul luogo di lavoro affianca le competenze pratiche della tutela individuale. Nel 1996 entra nella segreteria provinciale della categoria e nel Comitato portuale; dal 2005 viene eletto Segretario Generale della Filt Cgil genovese. Nel luglio 2009 entra nella segreteria della Camera del Lavoro di Genova e nel gennaio 2011 viene eletto Segretario Generale della Camera del Lavoro, incarico che gli viene confermato anche per il secondo mandato al termine del quale viene chiamato a Reggio Emilia.

Bosco, terminato l'impegno in Emilia, viene oggi richiamato in Liguria alla guida del sindacato pensionati «anche in virtù della sua storia lo Spi è la categoria che meglio rappresenta lo spirito confederale della nostra Organizzazione - ricorda Bosco - anche per questo motivo deve aver titolo ed essere coinvolta nelle discussioni affrontate dalla Cgil, dalle vertenze lavorative determinati per le città, alle questioni ambientali o quelle legate alle ricadute sul territorio dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza».