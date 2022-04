Caro bollette, da Iren bonus per famiglie svantaggiate

Partirà nei prossimi giorni il 'bonus teleriscaldamento', si tratta di uno sconto sulla bolletta del gas riconosciuto da Iren per la stagione in corso. L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica a causa degli aumenti del costo del gas che si stanno verificando in questi primi mesi del 2022.

La misura di sostegno è a totale carico dell'azienda ed è stata ideata con la collaborazione delle amministrazioni comunali delle città coinvolte -.oltre a Genova anche Torino, Parma, Piacenza e Reggio Emilia - e con il supporto delle principali associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori.

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che dispongono di un contratto di teleriscaldamento per la propria abitazione, attivo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 e con Isee non superiore a 12mila euro, estendibile a 20mila euro in caso di nucelo famigliare con almeno 4 figli a carico.

Il bonus è stato creato per sopperire all’esclusione del teleriscaldamento dalle agevolazioni governative, rivolte in modo esclusivo ai rincari dei costi di energia elettrica e gas naturale, nonostante i significativi benefici ambientali che il teleriscaldamento genera in termini di riduzione delle emissioni rispetto alle caldaie tradizionali.