Bonus affitto fino a 1.200 euro per attività nei 'caruggi', ci sarà anche distretto del jeans

Il centro storico come hub naturale per laboratori artistici, creativi e artigianato di eccellenza. Questo l'obiettivo del nuovo bando per il contributo alle attività, che si insedieranno nei 'caruggi', in particolare tra via di Prè e via del Campo, due strade diventate famose sulle note del cantautore genovese Fabrizio De Andrè.

Il contributo erogato dal Comune di Genova sarà da 700 a 1.200 euro per gli artisti e artigiani, che insedieranno la propria attività di produzione e commercializzazione di prodotti, non alimentari, in via di Prè e via del Campo. Un contributo speciale, che si affianca a quello base, da 500 a mille euro per gli assi viari principali dei 'caruggi', e quello premiale, per gli assi viari secondari da 500 a mille euro.

Il contributo, da un minimo di seimila fino a un massimo di 14.400 euro (il bonus speciale per gli insediamenti su via di Prè e via del Campo) per le nuove attività, per un periodo minimo di 30 mesi e fino a un massimo di 60, sarà erogato per l'insediamento di nuove attività in locali al piano terra, sfitti da almeno tre mesi.

Il Comune di Genova ha inserito nel Piano Caruggi la creazione di un distretto del jeans nell'area di Prè, in particolare tra la Commenda e piazza Banchi, e ha avviato, in collaborazione con Federmoda, Jeans made in Genova, in corso di svolgimento, iniziativa finalizzata a sviluppare competenze artigianali nei giovani e a specializzare artigiani esistenti alla lavorazione del jeans.

È intenzione del Comune creare nella zona un hub artistico, artigianale, commerciale e produttivo in grado di generare ricadute virtuose anche in termini turistici. Il Comune sta lavorando anche alla possibilità di installare in propri locali della zona un laboratorio con funzioni di incubatore per favorire l'avvio di attività artigianali del jeans.

Il contributo andrà ai nuovi contratti di locazione, anche di imprese già esistenti, che vogliano ingrandire la propria attività, affittando nuovi spazi su strada. Sono ammesse al contributo anche le imprese già esistenti in centro storico nel caso di trasferimento motivato dalla comprovata indisponibilità, da parte del proprietario dell'immobile, sede dell'impresa, a una riduzione del precedente canone di almeno il 20%.

All'interno del perimetro del centro storico, dopo un'analisi della mappatura dello stato dell'arte del tessuto commerciale e urbano condiviso con le associazioni di categoria per il primo Bonus Caruggi, sono state individuate le aree per l'insediamento di nuove attività.

Il contributo mensile è di 500 euro per locali con superficie inferiore ai 100 metri quadri e di 1.000 per quelli di locali di superficie uguale o superiore ai 100 metri quadri. Nel nuovo bando si aggiunge il contributo speciale per via di Prè e del Campo: 700 euro per locali con superficie inferiore ai 100 metri quadri e di 1.200 per quelli di locali di superficie uguale o superiore ai 100 metri quadri. Sugli assi viari principali del centro storico il contributo sarà erogato per 30 mesi, mentre nelle altre zone il contributo avrà una durata di 36 mesi estendibile a 60.

Le domande possono essere avanzate fino al 31 dicembre e dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo disponibile alla pagina web presente sul sito del Comune di Genova-sezione Bandi e Gare. La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione non ancora perfezionato, tuttavia per potere beneficiare del contributo il contratto dovrà essere registrato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo.