Bombole GPL: l’energia a portata di mano

L’energia che l’essere umano ha prodotto sotto varie forme e da diversi materiali ha fatto sì che fosse creato un terreno fertile per lo sviluppo di tanti servizi che oggi abbiamo. Pur non rendendocene più conto come un tempo, l’invenzione della lampadina e di carburanti di diversa derivazione sono state scoperte destinate a cambiare per sempre il rapporto dell’uomo con l’energia. Non più legati passivamente all’energia della natura, abbiamo creato interi sistemi energetici e che abbiamo reso non solo efficienti ma anche trasportabili, affinché non fossimo limitati né dal tempo né dallo spazio. Tra queste soluzioni troviamo le bombole gpl, molto utili dentro e fuori casa.

GPL, un combustibile dai mille usi

IL GPL è l’acronimo di “gas di petrolio liquefatti”, un combustibile dalla resa energetica e calorifica molto elevata, un odore molto specifico, altamente infiammabile ma non tossico se respirato. Grazie alla sua efficienza il GPL ha guadagnato un significativo posto nella classifica dei carburanti e la sua versatilità ha dato vita a numerose soluzioni più o meno trasportabili. Tra queste le usatissime bombole gpl, adoperate sia in ambienti chiusi per cucinare o per riscaldarsi sia, per le stesse funzioni, in luoghi aperti. Molti fornitori come la AGN Energia si sono adoperati per rendere tutto il sistema che ruota intorno al GPL, sicuro e pratico.

AGN Energia, GPL per tutte le esigenze

Il servizio proposto da AGN Energia per il GPL è un servizio utilizzabile a 360 gradi sia tra le mura domestiche che in spazi aperti. Le bombole gas GPL vengono adoperate da un lato in ambito civile e dall’altro nel mondo industriale. Sono impiegate soprattutto per boiler e cucine a gas, ma anche per barbecue, fornelli mobili, molto diffusi ad esempio tra gli strumenti per campeggiatori, e per picnic sui prati. La facilità di utilizzo e la versatilità rendono le bombole GPL ideali anche nei momenti di emergenza, in caso di lavori all’impianto della propria casa o in luoghi lavorativi.

Dimensioni, utilizzo e servizi

Le bombole GPL sono disponibili in varie dimensioni, da 10 kg per un uso domestico e più agile, fino a 62 kg per realtà con importanti consumi energetici. I prodotti sono curati, affidabili e presentano una copertura assicurativa. Le consegne da parte del gruppo AGN sono veloci, così come rapido è il servizio di prenotazione e consegna. L’utilizzo delle bombole, abbiamo visto, è versatile: dal mare alla montagna fino, in città o in campeggio per unire comodità, avventura e quotidianità.

Bombole GPL: perché scegliere AGN Energia

Dislocato con le sue sedi in tutto il Paese, il gruppo AGN vanta un servizio affidabile e cortese. Dalla Calabria alla Valle D’Aosta, è presente in ben 10 regioni d’Italia per garantire una larga disponibilità. Oltre al GPL anche luce e rete carburanti per autovetture: è presente infatti sul territorio nazionale nei distributori di gas GPL. Il gruppo propone poi, all’interno del proprio sito, anche un approfondimento sui temi legati all’energia per dare oltre a questa anche un’impronta sostenibile, attenta al pianeta e alle realtà culturali per lo sviluppo, la crescita e l’evoluzione.