Bollette di luce e gas alle stelle in Liguria

Secondo una recente analisi, in Liguria nel 2021 il costo delle bollette luce e gas è schizzato alle stelle e le famiglie hanno speso, in media, 1.521 euro, valore in aumento del 35% rispetto al 2020. Nello specifico, la bolletta elettrica è stata, in media, pari a 568 euro, con un rincaro annuo del 32%; quella del gas, invece, è arrivata a 953 euro, in aumento del 36% rispetto al 2020.

La brutta notizia è che il 2022 potrebbe andare peggio: se le tariffe attualmente in vigore rimarranno costanti fino a fine anno, a parità di consumi e in assenza di interventi istituzionali, il conto complessivo per le famiglie liguri potrebbe addirittura superare, in media, i 2.600 euro, vale a dire il 76% in più rispetto al 2021 (fonte Facile.it).

"Guardando al prezzo delle bollette in Italia negli ultimi 15 anni, mai le tariffe sono state così alte e alcuni segnali ci inducono a pensare che il quadro potrebbe restare critico almeno per la prima metà dell'anno, se non di più - spiega Silvia Rossi, Bu Director Gas & Power di Facile.it -. Se la situazione non tornerà alla normalità, dopo le misure a favore delle imprese sarebbe auspicabile un nuovo intervento del Governo a supporto delle famiglie. Una strategia per risparmiare rimane quella di valutare il passaggio al mercato libero; guardando alle migliori tariffe disponibili online, il passaggio potrebbe far risparmiare fino al 22% per il gas e addirittura il 38% per l'energia elettrica".

L’analisi è stata realizzata su un campione di oltre 75mila contratti di fornitura raccolti a livello nazionale da Facile.it nel 2021 e considerando un consumo medio che, per la Liguria, è pari a 2.432 kWh per l'energia elettrica e 1.090 smc per la fornitura di gas, prendendo in considerazione i prezzi offerti nel mercato tutelato. Il risparmio è stato calcolato tenendo in considerazione le migliori tariffe disponibili su Facile.it in data 24 gennaio 2022.