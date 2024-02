Diecimila volte il suo valore in 50 anni, "ma Boccadasse non è Portofino"

Nel 1974 venne ceduta per 40 milioni di lire, poco più di ventimila euro. Oggi, per acquistarla, la richiesta è di 2,15 milioni di euro. "Boccadasse, con il suo prezzo di 12.500 euro al metro quadrato, riflette realmente il suo valore intrinseco?". La risposta, secondo gli esperti di Immobiliare Zb, va oltre la mera quantificazione finanziaria.

"È importante evidenziare che Boccadasse ha registrato transazioni di valore superiore a questa cifra - fanno notare da Zb Immobiliare -, spesso senza necessità di pubblicità, grazie a una lista d'attesa, che perdura nel tempo. La differenza di valutazione, ad esempio tra Capo Santa Chiara e il borgo, dipende non solo dalla posizione specifica a Boccadasse, ma anche dagli attributi unici di ogni proprietà".

"Il prezzo richiesto e quello effettivamente ottenuto non sono sempre in sintonia e discutere di numeri in modo generico potrebbe creare una bolla speculativa - lanciano l'allarme gli esperti -, particolarmente rischiosa in un mercato instabile. Il mercato immobiliare del lusso in Liguria, nonostante alcuni colpi subiti, sta prosperando, anche grazie al contributo prezioso dell'Amministrazione, che ha lavorato e continua a farlo, per ridare alla città e all'intero territorio ligure il suo ruolo di 'Superba' agli occhi del mondo".

A fare da traino al mercato sembra esserci stato anche un altro fattore. "È plausibile che il miglioramento sia dovuto anche alla Brexit - chiariscono da Zb -, per cui gli acquirenti si stanno diversificando, con svizzeri, olandesi e lombardi, che mostrano un interesse crescente per il territorio genovese. Nonostante ciò, è imperativo abbandonare il paragone superficiale tra Boccadasse e località come Portofino: sono luoghi distinti, che attraggono clienti diversi".

"Boccadasse va oltre l'immagine da cartolina o da Instagram - fa notare Zb - e viverci è più che un privilegio; è un'opportunità rara, che richiede gentilezza e pazienza, come dimostrato dagli abitanti, che custodiscono il luogo proprio come un tesoro. E la sensazione di frequentare il borgo ci è stata tramandata nell'arte, ad esempio con le parole di Gino Paoli, che nei tempi dei suo soggiorno cantava 'qui il tempo è dei giorni, che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale'. O, il grande autore Andrea Camilleri, che di Boccadasse ha scritto 'm'è rimasta dentro così a lungo, che quando ho cominciato a scrivere di Livia, la fidanzata genovese del commissario Montalbano, m'è parso più che naturale farla abitare a Boccadasse'".

Insomma un connubio tra paesaggio affascinante e storia, che rende unico il borgo genovese. "Boccadasse, nei suoi albori, era dimora di persone dalla vita modesta - ricordano da Zb Immobiliare -, ma di grande valore: pescatori che tornavano con le reti piene di storie del mare e portuali il cui quotidiano era intrecciato con le correnti salmastre. Le donne, pilastri della comunità, vendevano pesce fresco e si dedicavano alla stiratura e altri mestieri. In quei tempi, non tutti potevano permettersi il lusso di un bagno in casa, spesso era nel ballatoio in comune. Durante l’estate poi, alcune famiglie si racchiudevano in una sola stanza, poiché il resto veniva affittato ai milanesi in che scendevano a fare le vacanze al mare".

"In aggiunta, va notato che l'appartamento apparso recentemente sui giornali - precisano gli esperti - è stato un lascito destinato alla chiesa di Boccadasse. Questa dimora ha fatto parte della storia del quartiere, essendo stata affittata per decenni a una famiglia storica di boccadassini, per poi essere ceduta nel 1974 per 40 milioni di lire (poco più di 20mila euro). Un valore oggi inimmaginabile se paragonato alle attuali condizioni del mercato immobiliare".

"Oltre ai numeri e ai metri quadrati - concludono -, il vero valore di Boccadasse risiede nella sua autenticità e nelle esperienze vissute dai suoi abitanti. Questa prospettiva mette in luce la necessità di una comprensione profonda del territorio. Sebbene vendere tramite agenzie e siti esteri possa essere parte di una strategia, professionisti in grado di comunicare la storia e il valore autentico del luogo, del quale hanno una conoscenza intima e appassionata, possono fare davvero la differenza, indipendentemente dalla reputazione dell'agenzia coinvolta".