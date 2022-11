Black Friday in Liguria, Codacons: "Solo il 30% degli acquisti sarà nei negozi fisici"

In Liguria saranno circa 350mila i cittadini che faranno acquisti durante il Black Friday, generando solo nella nostra regione un giro di affri intorno ai 90 milioni di euro, secondo i dati del Codacons. Ma - questo è l'allarme - meno di un acquisto su tre avverrà nei negozi fisici: la parte del leone, ancora una volta, spetterà all’e-commerce, dove si concentrerà la fetta maggiore di acquisti.

Anche in Liguria, in testa alla classifica dei prodotti più gettonati, ci sarà l’elettronica e l’hi-tech, mentre cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, e quello della salute e prodotti di bellezza.

Codacons sottolinea anche la crescita della quota di consumatori che approfitterà della settimana di sconti per anticipare i regali di Natale: insomma, mai come quest’anno il periodo sarà sfruttato per fare compere legate alle prossime festività. Quasi un consumatore su due, aderendo al Black Friday, anticiperà i regali, scelta 'obbligata' considerata l’inflazione alle stelle e il perdurare del caro-bollette, fattori che spingono le famiglie ad approfittare di sconti e promozioni allo scopo di contenere la spesa.

I consigli per fare acquisti online in sicurezza

Il Codacons, infine, segnala come in occasione del Black Friday spuntino sul web siti finti, truffe, raggiri e tentativi di rubare dati bancari degli utenti. L’associazione a riguardo ha realizzato una guida pratica per fare acquisti online in tutta sicurezza ed evitare fregature: