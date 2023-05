Ricerca e innovazione, 25 milioni di euro per le imprese che investono

"In arrivo i primi 25 milioni di euro per le imprese che investono in ricerca e innovazione". Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Andrea Benveduti, in occasione della presentazione del nuovo bando regionale, rientrante nell'azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-2027, destinato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle tre aree della Smart Specialization Strategy regionale (sicurezza e qualità della vita del territorio, tecnologie del mare, salute e scienze della vita).

"La nostra regione ha tradizionalmente un tessuto molto fertile, come attenzione e competenza al mondo della ricerca tecnologica e scientifica. Da tempo assistiamo questo filone di sviluppo strategico con bandi specifici, che hanno complessivamente oltrepassato, nella precedente programmazione Fesr 2014-2020, gli 88 milioni di euro impegnati - ha sottolineato l'assessore Benveduti in conferenza stampa -. Quello odierno è un primo passo su cui continueremo a investire con la nuova programmazione Fesr 2021-2027, a fronte di una dotazione economica complessiva, che raggiungerà quasi i 130 milioni di euro, circa 42 milioni in più rispetto al precedente settennato".

L'agevolazione prevede il contributo a fondo perduto tra il 25% e il 70% per progetti di ricerca e sviluppo, che devono avere un costo ammissibile tra 400mila e 2 milioni di euro e di durata non superiore a 18 mesi. Possono presentare domanda sul sistema 'Bandi On Line' di Filse, dal 30 giugno al 21 luglio, le piccole, medie e grandi imprese in forma singola (solo le Pmi) o associata, costituite in Ats, appartenenti a uno dei 5 Poli di Ricerca ed Innovazione della Regione Liguria.

Fino al 26 giugno sarà attiva la fase di pre-candidatura, mentre dal 27 giugno la modalità off-line.