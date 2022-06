Ristori per le attività penalizzate dai cantieri del Comune: aperti altri due bandi

Sono pubblicati da ieri sera, nell’apposita sezione bandi e gare del sito del Comune di Genova, due bandi per i ristori alle attività commerciali di Cornigliano e Sestri Ponente. I due bandi, che resteranno aperti fino al 30 giugno, si aggiungono al primo pubblicato a marzo che interessava il quartiere di Cornigliano limitatamente alle micro e piccole imprese con sede in: via Cornigliano, via Dufour, via Piana, via Verona, via Vetrano, via De Cavero, via Pellizzari, via Gattorno, via Brighenti e via San Giovanni d’Acri.

Quello appena pubblicato, il cui budget è dato dalle risorse derivate dalle economie del precedente da 130.000 euro, estende la platea dei beneficiari della stessa tipologia di imprese a un perimetro più ampio del quartiere di Cornigliano (cartina allegata). L’altro bando pubblicato, con un budget di 20.000 euro, riguarda le piccole e micro imprese di Sestri Ponente che hanno avuto effetti negativi dovuti al cantiere di demolizione e ricostruzione del cosiddetto Ponte obliquo.

I bandi fanno seguito alla decisione della giunta comunale, su proposta degli assessori al Commercio e al Bilancio, dello scorso marzo, di prevedere ristori per le attività commerciali che, oltre alle conseguenze negative causate dall’emergenza covid, hanno dovuto fronteggiare difficoltà connesse alla presenza di importanti cantieri realizzati dal Comune. I prossimi bandi riguarderanno, tra gli altri, i quartieri di Ca’ Nova e l’area dello scolmatore in Val Bisagno.

I bandi sono a sportello: il contributo sarà corrisposto, in ordine di protocollo di arrivo e sino a esaurimento delle risorse.

A Cornigliano

I contributi per bando su Cornigliano:

2.000 euro per le imprese già attive alla data del 1° luglio 2019 con almeno un dipendente per un periodo non inferiore a mesi sei.

1.500 euro per le imprese già attive alla data del 1° luglio 2019 prive di dipendenti.

1.000 euro per le imprese non ancora attive in loco alla data del 1° luglio 2019.

300 euro per i titolari di autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale e concessione di posteggio fisso su aree pubbliche (ambulanti).

A Sestri Ponente

I contributi per bando su Sestri Ponente:

4.000 euro per le imprese ricomprese all’interno dell’area di colore rosso della planimetria allegata

2.500 euro per le per le imprese ricomprese all’interno dell’area di colore azzurro

1.500 per le imprese ricomprese all’interno dell’area di colore giallo

Possono presentare domanda, le imprese che abbiano l’attività in locali con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze e spazi pubblici.

Non potranno beneficiare dei contributi solo alcune attività tra cui case e sale da gioco, sale scommesse, compro oro, centri massaggi, articoli per soli adulti (sexy shop), money transfer e money change, internet point, vendita di derivati dalla canapa, vendita mediante distributori automatici in locale dedicato, esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale.