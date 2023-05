Depuratore di Quinto, bando per assegnare il bar per 9 anni

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 di mercoledì 7 giugno 2023. Partiamo dal dato, che più interessa a chi vorrebbe farsi avanti "per la concessione amministrativa dell'area demaniale marittima, con annessa struttura esterna, posta sulla copertura del civico depuratore sito in Genova-Quinto al mare, giardini Lercaro", per nove anni, come spiegato nel bando.

L'area è molto frequentata dai residenti della zona e non solo e da quando ha chiuso il bar aperto in precedenza, il degrado sembra trovare terreno fertile. Si tratta di un luogo dalle grandi potenzialità, come pensano molti residenti, e anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, in un appuntamento di 'A colazione col sindaco', l'aveva definita in tal senso.

La riapertura di "un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande", come specificato nel bando, rappresenterebbe quindi un passo avanti importante per il decoro dell'area. Il canone (annuo) a base d'asta è pari a 14mila euro.

"La concessione insiste su un'area demaniale marittima, con annessa struttura esterna, ed è così costituita:

struttura (chiosco), della superficie di mq. 54 circa, comprendente un locale-bar e relative attrezzature, il magazzino e i servizi igienici pubblici per i disabili;

dehor, della superficie di mq. 341 circa, costituente la pertinenza esterna del chiosco;

rimanente area, della superficie di mq. 3.475 circa, che resta di uso pubblico".

Il bando è piuttosto articolato (17 pagine). Per dare solo qualche altro elemento, all'interno è spiegato che "è possibile prendere visione del locale oggetto del presente bando, previo appuntamento da prenotare presso l'ufficio tecnico della direzione (all'indirizzo mail direzionepatrimonio@comune.genova.it)". Ed è specificato anche che "sarà esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della concessione".

Per ulteriori informazioni, il bando in forma integrale è consultabile all'indirizzo https://www.comune.genova.it/sites/default/files/bando_giardini_lercaro.pdf, mentre questa è la pagina dedicata sul sito del Comune di Genova dove scaricare anche i moduli https://www.comune.genova.it/content/bando-di-gara-ad-evidenza-pubblica-la-concessione-amministrativa-dell’area-demaniale-maritti?fbclid=IwAR10u6-a3l8sjAitwdvG8ROq-T7U8iTB2-89AroeXalIsdpyOUVSTo3KMkQ.

Non mettiamo i link non per pigrizia, ma perché il nostro sistema non accetta collegamenti a siti con protocollo http, dunque per gli interessati occorre incollare i link sopra, eliminando la prima s dell'indirizzo e lasciando solo http.