Bandiere Blu 2022, la Liguria conferma il primo posto in Italia

Sono ufficialmente state assegnate le Bandiere Blu 2022 e la Liguria, ancora una volta, è al primo posto in Italia per il numero di spiagge con la conferma di 32 località della nostra regione. Seguono con 18 bandiere Campania, Toscana e Puglia, poi la Calabria e le Marche con 17.

La classifica prosegue con Sardegna (15), Abruzzo (14), Sicilia (11), Lazio e Trentino Alto Adige (10), Emilia Romagna (9), Basilicata (5), Piemonte (3), Friuli Venezia Giulia (2), Molise e Lombardia (1).

In Italia ci sono 427 spiagge 'da sogno', undici in più rispetto al 2021, le Bandiere Blu vengono assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acque alla raccolta differenziata), quest'anno in Italia sono state premiate 210 località rivierasche (nove in più rispetto al 2021) e 82 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale.

"La Liguria si conferma, anche con questo risultato, la regina del turismo con le spiagge e gli approdi più belli del Paese. Anche i 14 approdi liguri premiati - ha commentato il presidente della Regione Toti - dimostrano come la nostra portualità turistica sia in fase di espansione, con un consolidamento delle scelte di sostenibilità intraprese, garantendo anche la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale. Un ringraziamento a tutti i sindaci e anche agli imprenditori del comparto turistico e balneare che nonostante le grandi difficoltà che abbiamo attraversato sono pronti per il grande lavoro che li attende in questa stagione di ripartenza".

Elenco spiagge bandiera blu 2022 in provincia di Imperia

1. Bordighera - Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio

2. Sanremo - Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice Corso Marconi, Bussana

3. Taggia - Arma di Taggia

4. Riva Ligure - Ex Bungalow

5. Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello

6. San Lorenzo al Mare - U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

7. Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prino Foce, Borgo Marina

8. Diano Marina

Elenco spiagge bandiera blu 2022 in provincia di Savona

9. Ceriale – Litorale

10. Borghetto Santo Spirito – Litorale

11. Loano - Spiaggia di Loano

12. Pietra Ligure – Ponente

13. Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

14. Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ Chiariventi

15. Spotorno – Lido

16. Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole

17. Savona - Fornaci

18. Albissola Marina – Lido

19. Albisola Superiore – Lido

20. Celle Ligure - Levante, Ponente

21. Varazze - Arrestra, Ponente Teiro, Levante, Teiro, Piani D’Invrea

Elenco spiagge bandiera blu 2022 in provincia di Genova

22. Camogli - San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro/Levante

23. Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

24. Chiavari - Zona Gli Scogli

25. Lavagna - Lungomare

26. Moneglia - Centrale, La Secca, Levante

27. Sestri Levante - Baia delle Favole - Baia Portobello.

Elenco spiagge bandiera blu 2022 in provincia di La Spezia

28. Framura - Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi

29. Bonassola - Lato Est e lato Ovest

30. Levanto - La Pietra, Casinò, Ghiararo

31. Lerici - Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo

32. Ameglia - Fiumaretta.

Approdi Bandiera Blu 2022