Carige, slitta l'approvazione della relazione semestrale

Banca Carige non procederà oggi, 2 agosto 2022, all'approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022, come originariamente previsto dal calendario finanziario comunicato a Borsa Italiana e al mercato.

La decisione in conseguenza del decreto del 25 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Genova ha disposto la sospensione dell'esecuzione, tra l'altro, della deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 15 giugno 2022 di nomina del consiglio di amministrazione, in ottemperanza al provvedimento indicato (che verrà ridiscusso nell'udienza fissata per il prossimo 9 agosto).

Giovedì 4 agosto 2022 è attesa l'approvazione della relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022 del Gruppo Bper, di cui Carige fa parte, nella quale è previsto siano integrati i dati patrimoniali individuali sviluppati a livello manageriale da Carige secondo le indicazioni dei principi contabili applicabili e in coerenza con la condizione di appartenenza prima citata.