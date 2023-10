Concessioni balneari in scadenza, i Comuni potrebbero chiedere una dilazione di un anno

Martedì 31 ottobre 2023 l'assessore regionale al Demanio Marittimo, Marco Scajola, ha incontrato in video collegamento oltre 70 tra amministrazioni comunali costiere e associazioni delle imprese balneari del territorio per fare il punto sulla direttiva Bolkestein in vista della scadenza delle concessioni balneari il 31 dicembre 2023.

"Anche altre Regioni - spiega Scajola - stanno svolgendo incontri analoghi a questo. In particolare in alcune regioni i Comuni costieri stanno già lavorando ad atti dirigenziali o delibere di giunta per procedere con una 'dilazione' di un anno dei tempi di scadenza delle concessioni, sulla base della legge sulla Concorrenza varata dal governo Draghi, la 118/2022. Credo che questa sia una strada percorribile anche da parte dei Comuni liguri, nella loro piena autonomia, con una regia da parte di Anci per garantire un'omogeneità di azione sul territorio".

"Regione Liguria con senso di responsabilità non vuole lasciare soli i Comuni costieri e le associazioni delle imprese balneari - prosegue l'assessore Marco Scajola -. Personalmente sono infuriato perchè i governi, che si sono succeduti in questi anni non hanno mai espresso una posizione chiara a tutela di questo settore strategico per la Liguria e per tutto il Paese. Purtroppo le Regioni non hanno competenza in tema di concessioni demaniali marittime ma l'incontro di oggi è stato importante per un confronto sulle possibili strade che i Comuni costieri possono percorrere, auspicando un ruolo di regia da parte di Anci".

L'assessore Scajola ha ricordato che "le Regioni sono state molto compatte nel chiedere un confronto diretto con il governo con il coinvolgimento di Anci, valutando insufficiente il lavoro svolto a livello di tavolo tecnico nazionale. Quella che manca è una posizione politica inequivocabile da parte dello Stato, che ha competenza su questa materia così come mancano anche le linee guida per lo svolgimento delle gare. Questo può essere l'elemento utile per motivare un eventuale atto da parte dei nostri Comuni che, nella loro piena autonomia amministrativa - conclude - decidano di procedere con la dilazione al 31 dicembre 2024".