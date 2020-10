Axpo Italia, inaugurata la nuova sede negli ex spazi della Rinascente

Venerdì 2 ottobre, negli ex spazi della Rinascente, al numero 1 di via XII Ottobre, soon stati inaugurati i nuovi uffici del quartier generale di Axpo Italia, uno spazio versatile, funzionale, luminoso, composto da grandi open space che si ispirano allo stile newyorchese, zone relax e la stupenda terrazza che domina Piccapietra.

Per Axpo si tratta di un ritorno in centro in occasione dei suoi 20 anni di attività nel nostro Paese. La prima sede era infatti in piazza Dante, seguita poi da quella di Fiumara e di Sestri Ponente, in via Albareto. Un ritorno in bello stile che non solo mira a portare un contributo concreto al nuovo sviluppo della città e di una delle zone che, particolarmente negli ultimi anni, avevano visto un ridimensionamento in termini di importanza nel contesto cittadino, ma che rivaluta una palazzina storica e conosciuta da tutti gli abitanti.

A vent’anni dall’esordio in Italia, il gruppo Axpo ha conquistato una significativa fetta di mercato che le ha consentito di posizionarsi al terzo posto per fatturato tra le aziende liguri e al 91° posto per fatturato tra tutte le aziende in Italia.

In particolare, Axpo Italia ha chiuso l'esercizio 2018/2019 con un fatturato pari a 2,378 miliardi, in crescita del 70% su base annua. Il margine operativo rettificato (Ebitda rettificato) è più che raddoppiato (+108%), arrivando a quota 87 milioni, mentre, nell’anno finanziario 2017/2018 aveva sviluppato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro.

Questi risultati hanno consentito ad Axpo di contribuire alla ricchezza dell’intero Paese con un valore complessivo pari allo 0,21% del Pil. Una serie di evidenze che emergono da una ricerca commissionata da Axpo Italia al CE.SI.S.P. (Centro per lo Sviluppo della Sostenibilità dei prodotti) dell’Università degli Studi di Genova e dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

La ricerca è stata presentata nella cornice di un evento che, oltre a festeggiare i 20 anni di presenza in Italia dell’azienda, è stato una occasione per riassumere la storia e le future sfide nel settore dell’energia e per presentare lo studio che stima nello specifico il contributo economico del Gruppo Axpo in Italia allo Stato, alle famiglie e alle imprese di fornitura.

All'inaugurazione del nuovo quartier generale di Axpo nella ex sede della Rinascente hanno partecipato il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e con un messaggio istituzionale il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.