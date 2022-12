Autostrade, di quanto aumentano i pedaggi dal 1 gennaio 2023

Se per ben quattro anni - dal crollo del ponte Morandi - su quasi tutta la rete autostradale nazionale non si sono registrati aumenti dei pedaggi, nel 2023 arriveranno rincari.

I pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia dal primo gennaio aumenteranno del 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023. Lo annuncia una nota del Ministero dei Trasporti, nella quale il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini spiega che si rischiava "un aumento che sfiorava il 5% che è stato scongiurato" e che nel nostro Paese, gli incrementi sulle tratte interessate è inferiore all'inflazione".

Ma gli aumenti non si verificheranno ovunque: è confermato lo stop agli aumenti sulle Autostrade A24/A25 Roma L`Aquila Teramo e Diramazione Torano Pescara: il Mit sta facendo approfondimenti per una eventuale riduzione. Nel nostro Paese - aggiunge la nota -, gli incrementi sulle tratte interessate sono inferiori all`inflazione. Non si registrano poi inasprimenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso (Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. - A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Raccordo Autostradale Valle d`Aosta S.p.A, Concessioni Autostradali Venete S.p.A.), zero incrementi per le società con concessione scaduta (Autostrada del Brennero S.p.A, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete S.p.A., SATAP S.p.A. - Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta), inalterate la BreBeMi, la Pedemontana Lombarda, la Strada dei Parchi Spa, il consorzio per le autostrade siciliane.

Le tariffe erano rimaste congelate dal 2018 e nello specifico da quel maledetto 14 agosto in cui il ponte Morandi a Genova crollò, portandosi dietro la vita di 43 persone.