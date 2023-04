Le regioni dove l'assicurazione auto costa di più: come si piazza la Liguria

Continuano i rincari dell'Rc auto iniziati ormai da un anno e mezzo, l'osservatorio di Facile.it ha rilevato una crescita, nell'ultimo anno, del 17,9% del premio medio pagato in Italia per assicurare un veicolo a quattro ruote arrivando a 525,98 euro. Un dato che prende in considerazione un campione di oltre 13.300.000 preventivi e relative quotazioni. Come si inserisce la Liguria in questo quadro? Da una parte il premio medio è leggermente più basso della media nazionale (518,52 euro) dall'altra però aumenta di più registrando un +18,8% tra marzo 2022 e marzo 2023.

La nostra regione si piazza al sesto posto in una classifica guidata ancora una volta dalla Campania dove, lo scorso mese, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano in media 943,76 euro, vale a dire il 79,4% in più rispetto alla media nazionale. Sul podio anche la Puglia con 613,22 euro e la Calabria con 604,39. Seguono Toscana (548,87), Lazio (541,20) e poi proprio la Liguria con 518,52 euro. Per quello che riguarda gli incrementi i rincari più consistenti sono stati in Abruzzo (+25,1% tra marzo 2022 e marzo 2023), seguono Puglia e Marche con un incremento del 24,4% e poi Lazio e Friuli-Venezia Giulia con il 22,2%. In questo caso la Liguria scivola nella parte medio-bassa della classifica, tredicesimo posto con un valore del 18,8%.

Classifica regioni Rc auto marzo 2023 e rincari da marzo 2022