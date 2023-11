Assemblea Confindustria, acciaio e Pnrr nell'intervento di Bonomi

Si è conclusa con l'intervento del presidente, Carlo Bonomi, l'assemblea pubblica di Confindustria Genova presso la sede di Phase Motion Control. "Questo Paese deve decidere se l'acciaio lo vuole o no. Io credo che sia fondamentale averlo e spero in una soluzione positiva perché Acciaierie d'Italia è un asset strategico per il nostro Paese", ha detto Bonomi in vista dell'assemblea di Acciaierie d'Italia che si terrà oggi.

"Molte delle catene di fornitura e del valore aggiunto dipendono dalla fornitura dell'acciaio di Taranto e degli altri siti produttivi - prosegue - spero che si trovi una soluzione che vada nella giusta direzione non solo per Acciaierie d'Italia, ma per tutta la manifattura italiana".

Poi il discorso si è allargato. "Come avevamo detto - continua Bonomi - che la legge di bilancio era ragionevole per la parte di interventi per le famiglie a basso reddito e incompleta sulla parte di stimolo agli investimenti, oggi diciamo che l'intervento di rimodulazione del Pnrr è positivo: avremo a disposizione circa sei miliardi per la Transizione 5.0, era quello che avevamo chiesto".

"Adesso auspichiamo che vengano fatti i decreti velocemente - spiega il presidente di Confindustria -, che tecnicamente vengano ascoltate le richieste delle imprese perché se vogliamo scaricare presto e bene questi stimoli agli investimenti non c'è nessuno meglio di noi che possa dire cosa ci serve per farlo. Oggi alle 13 siamo convocati a Palazzo Chigi per la cabina di regia e ci verranno spiegate le nuove modalità per l'utilizzo di questi fondi. Speriamo di andare nella giusta direzione".

Bonomi ribadisce, però, che "per noi sono importanti i fondi del Pnrr, ma lo sono ancora di più le riforme. Uno dei problemi per l'attrattività degli investimenti dall'estero è la giustizia amministrativa. Tutte le multinazionali si lamentano sempre dei tempi della giustizia. È importante fare le riforme: giustizia, sburocratizzazione... fisco, lavoro. Ne abbiamo riforme da fare: è un percorso lungo, ma va fatto se vogliamo un Paese moderno, efficiente, sostenibile e inclusivo".

"Siamo molto contenti del Dl Energia - conclude Bonomi -, era un decreto legge che aspettavamo da tempo, era stato rinviato già quattro volte. Va nella giusta direzione e interviene per ridarci un minimo di competitività rispetto a Francia e Germania, che hanno fatto interventi di sostegno alla loro industria. Questo riequilibra un po' la situazione del mercato".