Protonterapia per la cura dei tumori, azienda genovese collabora a innovativo prototipo

La società genovese Asg Superconductors lavorerà insieme ai ricercatori di Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Hzdr) e MagnetTx per realizzare il primo prototipo al mondo di sistema per protonterapia che segua, in tempo reale, il movimento della massa tumorale attraverso la Risonanza Magnetica.

La soluzione combina un dispositivo di risonanza magnetica rotante progettato per il sistema Linac-Mr di Alberta Health Services, con un fascio di protoni presso il National Center for Radiation Research in Oncology (Oncoray) di Dresda. Attraverso questo innovativo sistema unico al mondo e le sue capacità di imaging in tempo reale e ad alto contrasto per gli organi del torace, dell'addome e del bacino, il team di Aswin Hoffmann, capo ricercatore Hzdr, intende realizzare il primo prototipo da utilizzare in seguito nella clinica,

L'acquisizione di immagini "real-time" nelle aspettative del team di progetto consentirà di sincronizzare il fascio di protoni con il movimento della massa tumorale durante l'erogazione della dose di radiazioni. Grazie a questo prototipo, di cui si prevede l'installazione entro il 2022, sarà possibile quindi il monitoraggio in tempo reale tramite risonanza magnetica delle terapie per cure più precise, efficaci e meno invasive.

La protonterapia è una tecnica emergente di irraggiamento dei tumori che preserva il tessuto circostante grazie ad una limitata profondità di penetrazione dei protoni, migliore rispetto alla radiazione convenzionale a base di raggi X. Tuttavia, l'efficacia della protonterapia senza imaging in tempo reale è, allo stato attuale, limitata dal movimento della massa tumorale, dai cambiamenti anatomici durante la terapia, anche dalla semplice respirazione e dalle minime imprecisioni di posizionamento del paziente.

Il sistema per risonanza magnetica rotante sarà prodotto da Asg Superconductors, basandosi sul magnete superconduttivo aperto in MgB2 del sistema MROpen EVO, l'unica MRI realmente "aperta" al mondo specificamente adattato alle esigenze della radioterapia Rm guidata.