BrewDog approda a Genova: nuova birreria a inizio 2022

La fabbrica di birra scozzese ha scelto Genova per ampliare il suo franchising nel Nord Italia

BrewDog punta su Genova per l'apertura di una delle sue birrerie.

L'inaugurazione è prevista per l'inizio del 2022, grazie al nuovo accordo di franchising siglato con 4Food. Ancora sconosciuta la location in città.

BrewDog ha iniziato la sua avventura nel 2007 in Scozia, prima a Fraserburgh dove ha prodotto la birra numero zero nell'aprile del 2007, poi a Ellon. Il marchio produce tantissimi tipi di birra ma è universalmente conosciuta per la sua Punk Ipa, un'India Pale Ale che è riuscita a conquistare un vasto mercato confermandosi la birra più venduta dal birrificio.

Negli anni, tramite franchising, ha brindato a diverse aperture in Europa e negli Stati Uniti; ora l'Italia, oltre a Genova, infatti BrewDog nei prossimi mesi debutterà anche a Milano e Torino.

“Quando abbiamo iniziato a spedire la birra all’estero molti anni fa, l’Italia è stata uno dei primi mercati a rifornire Punk IPA, quindi abbiamo sempre sentito un forte legame con questo fantastico paese e con gli amanti della birra che vivono lì – ha dichiarato il fondatore di BrewDog, James Watt – Ecco perché siamo felici di lavorare con 4Food per aprire 6 nuovi bar BrewDog nel Nord Italia nei prossimi tre anni”.

“Siamo onorati di rappresentare il marchio BrewDog nelle regioni del Nord Ovest d’Italia, e siamo orgogliosi di portare un marchio che eccelle per un prodotto di alta qualità, un posizionamento unico sul mercato e grande attenzione e rispetto per l’ambiente”, hanno aggiunto Barbara Balistreri e Maurizio Raviolo, soci fondatori di 4Food.