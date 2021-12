Mascotte digitali simbolo delle genovesità a fare da guide turistiche

La realtà aumentata sbarca a Genova per guidare turisti e visitatori alla scoperta della città. Alcune mascotte, come un nonno, simbolo delle genovesità, un polpo a simboleggiare il legame della città con il mare, il Doge, una popolana e un Crociato per la storia di Genova, si animeranno per fare da guide a chi scaricherà la nuova applicazione Visit Genoa disponibile sugli store apple e android.

Fra le mascotte anche Rubens e la dama dei Rolli, per testimoniare la ricchezza artistica e architettonica della città, fino alle illustri figure di Colombo e Paganini. Alcuni dei punti dove sarà possibile accedere alla realtà aumentata sono piazza San Lorenzo, la Commenda, piazza Banchi, i palazzi dei Rolli, i Trougoli di Santa Brigida, Sottoripa. Uno di essi valorizza la Cattedrale di San Lorenzo e il Museo del Tesoro il Sacro Catino. Per l'occasione si è provveduto ad aggiornare anche i totem informativi all'ingresso della Cattedrale che promuovono la visita alle Torri e ai Musei Diocesani.

Il progetto, espressamente pensato per il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie, è stato voluto dall’assessorato alle Politiche per lo sviluppo del turismo e al Marketing territoriale e realizzato insieme al fumettista ligure Enzo Marciante, che ha recentemente prodotto un libro della storia di Genova a fumetti.

Per dare gambe a questo progetto di digitalizzazione dell’experience turistica si sono utilizzate in questa prima fase di sviluppo le piastre georeferenziate posizionate in 163 punti di attrazione di Genova, innovandole e aggiungendo questi prodotti digitali innovativi ed il progetto prevede l’installazione di nuove piastre e nuove attrazioni con realtà aumentata su tutto il territorio comunale.

Le piastre georeferenziate del Centro Storico valorizzeranno inoltre i quattro tour già esistenti con l’inserimento - è questa la novità - di audioguide in italiano e inglese. Visit Genoa, oltre ad accompagnare il turista nei tour fornisce informazioni riguardo l’accoglienza e la ricettività turistica.

I 4 tour presenti nel centro storico di Genova sono il tour “I Palazzi dei Rolli”, definito anche tour rosso, il tour “Nel cuore della Superba”, in colore verde, il tour “La città medioevale”, in arancione e il tour "La via dei Cavalieri”, in blu. Tutti questi tour e tutti i 163 punti che toccano hanno sia i testi in italiano e inglese sia l'audioguida, sempre bilingue.

Tour verde “Nel cuore della Superba”

È il tour medievale che si snoda nella città costruita tra il XI e la prima metà del XII secolo. La prima tappa è in piazza De Ferrari presso Palazzo Ducale. Da qui inizia un’emozionante passeggiata nel cuore dei caruggi: vico di San Matteo, via della Maddalena, Loggia di Banchi fino a Caricamento.

Tour rosso “I Palazzi dei Rolli”

Coinvolge 42 residenze delle antiche famiglie aristocratiche genovesi. Il percorso si snoda lungo le vie del centro storico, tra i palazzi che sono stati ricompresi tra il Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. L’itinerario parte da Palazzo Andrea Doria – sede della Prefettura – fino a Palazzo Ambrogio Di Negro, in via San Luca. All’interno di questo percorso spicca via Garibaldi, ribattezzata (come si chiamava nell’Ottocento) “via Aurea” - Strada Nuova.

Tour arancione “La città medioevale”

La partenza è dai portici sul retro di Palazzo San Giorgio. L’itinerario prosegue verso Campo Pisano per poi tornare a Caricamento passando anche per piazza Matteotti, via San Lorenzo e la loggia di Banchi. Si tratta di un tour storico con visita ai luoghi di Cristoforo Colombo, Giuseppe Garibaldi e altri personaggi storici genovesi.

Tour blu “La via dei cavalieri”

Si sviluppa tra Stazione Marittima e Palazzo Francesco Grimaldi, in piazza di Pellicceria, passando per Villa del Principe, Commenda di Prè, Truogoli di Santa Brigida e le strade dello shopping, ora via del Jeans, fino a via San Luca.