VIDEO | Ansaldo Energia consegna a Edison la "super turbina Monte Bianco"

È stata ribattezzata “Monte Bianco” per la sua potenza, ed è una delle eccellenze liguri uscita dallo stabilimento di Ansaldo Energia.

La maxi turbina GT36 è stato prodotta nello stabilimento di Cornigliano, e nei giorni scorsi è partita per raggiungere la centrale elettrica di Porto Marghera, in Veneto.

La maxi turbina, «la più potente e performante mai realizzata in Italia», come ha sottolineato il gruppo Ansaldo Energia, pesa 520 tonnellate ed è lunga 13,5 metri, ed è stata svelata nello stabilimento Ansaldo di Cornigliano con una cerimonia in streaming per rispettare le norme anticontagio.

La Monte Bianco è destinata all’impianto Edison a ciclo combinato di Porto Marghera, che entrerà in funzione nella primavera del 2022. Può fornire energia elettrica per il fabbisogno di 500 mila appartamenti (538 MW) ed essere in parte alimentata a idrogeno, abbattendo le emissioni di CO2 del 40% e degli ossidi di azoto di oltre il 70% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano.