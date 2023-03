Ansaldo, Mascia: "Fiduciosi per la ricapitalizzazione entro il 31 marzo"

Si torna a parlare della crisi di Ansaldo a Genova, nell'ambito di un'apposita commissione in Comune. La ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti è prevista entro il 31 marzo e lavoratori e sindacati hanno già annunciato che - se non arriverà liquidità per dare respiro all'azienda - sono pronti a dare battaglia.

"Non solo io - ha commentato l'assessore al Lavoro Mario Mascia - ma tutta l'amministrazione è vicina ai lavoratori di Ansaldo Energia, azienda storica che rappresenta un’eccellenza per la nostra città. Proprio per questo esprimo la mia piena solidarietà ai lavoratori con l’auspicio che la situazione possa risolversi in tempi brevi e nel migliore dei modi. Come Comune, già da agosto, stiamo seguendo l’evolversi della situazione in modo attivo e continuiamo a essere a fianco degli enti preposti per la salvaguardia della continuità occupazionale: siamo convinti, infatti, che vadano tutelati e difesi sia i diritti dei lavoratori che la permanenza di un’azienda come Ansaldo sul nostro territorio".

Dall'assessore insomma arriva la promessa di non lasciare soli i lavoratori: "Attendiamo fiduciosi la ricapitalizzazione prevista entro il 31 marzo".