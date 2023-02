Ansaldo in stallo, incontro in prefettura con Rixi e i sindacati

È uno stato di "stallo", come l'hanno definita i sindacati in queste ore, quello di Ansaldo Energia che sta aspettando la tanto attesa ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Ieri l'ultimo vertice in prefettura a cui hanno partecipato anche le sigle sindacali e il vice ministro Edoardo Rixi: "Il vice ministro - sottolineano il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Andrea Capogreco, Rsu Fim Cisl Liguria per Ansaldo Energia - ha preso atto della situazione di stallo di Ansaldo Energia in attesa della ricapitalizzazione fondamentale per sbloccare la situazione. Abbiamo ribadito l’importanza della ricapitalizzazione e degli ordini. Abbiamo parlato anche del nuovo ad che deve arrivare e che è fondamentale che sia un uomo di industria e del settore. Non possiamo perdere altro tempo". Da parte sua, Rixi ha confermato che la ricapitalizzazione dell'azienda avverrà entro marzo.

I sindacalisti hanno ribadito anche il bisogno di soldi per gli investimenti legati ai macchinari, ai prodotti e alla sicurezza: "Ci aspettiamo che l’azienda intervenga subito. La sicurezza non deve avere una casella straordinaria, ma devono essere interventi ordinari".

Proprio su quest'ultimo fronte, resta purtroppo in gravi condizioni il dipendente di 36 anni colpito da un pezzo di metallo da 200 kg caduto da un tornio in Ansaldo: dopo un peggioramento e un intervento chirurgico, il giovane uomo si trova ricoverato in rianimazione al San Martino, stabile nella sua gravità.