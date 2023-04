Ansaldo Energia, aumento di capitale e nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia ha approvato il nuovo piano industriale 2022-2027, "in coerenza con le linee-guida deliberate lo scorso primo agosto 2022, e ha dato il via libera alla definitiva proposta di manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale a favore dell'esecuzione del piano stesso, a seguito del positivo esito dei negoziati condotti con i principali stakeholder". Lo si legge in una nota in cui si segnala come "il nuovo piano punta sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico e di competenze dell'azienda nel segmento tradizionale delle turbine a gas e in quello del nucleare, e fa leva sulla diversificazione del business nel contesto della transizione energetica".

In particolare, si sottolinea come il piano preveda tre linee di azione: la messa in sicurezza del business tradizionale, focalizzando maggiormente l'azienda sulla commercializzazione delle macchine per la produzione di energia, con una particolare attenzione ai mercati internazionali e aumentando il contributo della Business Unit Service; lo sviluppo del business Nucleare, in particolare nel campo della fusione (con la costruzione della centrale sperimentale Iter in Francia), della fissione (con progetti, ad esempio, in Romania e Slovenia) e del decommissioning, con diversi lavori in Italia e Regno Unito; e la diversificazione del business nel contesto della transizione energetica, che include iniziative per sistemi di stoccaggio ed elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.

Ansaldo evidenzia come la manovra a sostegno del nuovo piano prevede tra l'altro un aumento di capitale per cassa di complessivi 580 milioni di euro offerto in opzione ai soci, destinato a supportare finanziariamente gli investimenti e la realizzazione del nuovo piano e a fornire la provvista necessaria per il rimborso parziale del finanziamento da parte delle banche del pool; l'estensione della scadenza del prestito soci in essere di 200 milioni erogato dal socio Cdp Equity; e l'estensione, da parte del pool delle banche che supportano la società, delle scadenze delle linee di credito a medio lungo termine esistenti e delle linee di firma per l'emissione delle garanzie a supporto dello sviluppo del nuovo piano; e infine la richiesta di un finanziamento bancario con il supporto di Sace, ai sensi della garanzia 'SupportItalia'.

Per consentire l'esecuzione della manovra, il consiglio di amministrazione della società "ha conferito mandato agli organi esecutivi per la finalizzazione degli accordi definitivi con gli istituti di credito e con gli altri soggetti coinvolti". Nelle prossime settimane, "e ragionevolmente entro il mese di aprile, tali accordi potranno essere auspicabilmente conclusi e venire quindi convocata l'assemblea dei soci per le determinazioni di competenza".

Il consiglio di amministrazione ha ringraziato l'amministratore delegato uscente, Giuseppe Marino "per aver gestito la ristrutturazione e aver traghettato l'azienda in questa nuova fase" e ha cooptato Fabrizio Fabbri come nuovo membro: Fabbri assumerà la carica di amministratore delegato a partire da oggi, 1 aprile.

Cisl: "Ora bisogna puntare su nuove commesse"

"Leggiamo con soddisfazione - spiega in una nota Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria - quanto deliberato da Cdp con la ricapitalizzazione di Ansaldo Energia con 580 milioni per la messa in sicurezza e per il rilancio dell'azienda insieme alle sue controllate Nucleare e Green Teac. Ringraziamo anche l'amministratore delegato di Cdp Equity. Non è stato facile arrivare fino a qui e per questo vanno ringraziate le lavoratrici e i lavoratori per i loro sforzi: grazie alle mobilitazioni possiamo adesso essere soddisfatti per l'importante risultato raggiunto. A differenza di altri, che rivendicano vittorie a tavolino".

"Lo ha detto chiaramente anche Cdp - ricorda Venzano -, che Ansaldo Energia è un'azienda strategica con grandi potenzialità dal punto di vista dei sistemi energetici e va valorizzata sia nel campo nazionale, ma anche internazionale. In questo senso il Governo si era impegnato all'incontro a Roma per valorizzare Ansaldo Energia, e bisogna partire da subito con l'impegno sulle commesse nazionali, che erano state bloccate l'anno scorso: si deve realizzare in tempi brevi per coprire l'anno produttivo del 2024".

"Deve essere chiaro che non ci devono essere esuberi e anzi bisogna investire sul personale per recuperare le figure perse in questa fase. Diamo il benvenuto al nuovo ad Fabrizio Fabbri, con il quale speriamo di incontrarci nei primi giorni del suo insediamento per parlare di piano industriale e investimenti sui prodotti, sugli impianti, sui processi e soprattutto sulle persone, che sono il valore aggiunto di questa azienda. Monitoreremo che le condizioni all'interno dello stabilimento migliorino, dal punto di vista degli investimenti necessari e dell'arrivo dei materiali dei fornitori", conclude Venzano.