Ansaldo Energia, la denuncia: "Saldatrice rotta da mesi e reparto fermo, la pazienza è finita"

Ancora problemi per i lavoratori di Ansaldo Energia dopo le manifestazioni delle scorse settimane. A denunciare una nuova problematica sono Fiom, Fim e Uilm, attraversa nota diffusa.

"Oggi - si legge - siamo venuti a conoscenza dell’ennesimo episodio simbolo della situazione disastrosa in cui versa l’Ansaldo Energia. Nel reparto Atri pur avendo un carico di lavoro di bruciatori considerevole gli operai non possono lavorare perché la macchina saldatrice automatica è malfunzionante da mesi: basterebbe chiamare la ditta fornitrice ma questo non viene fatto. Perché? Non stiamo parlando di dare il bianco ad un muro, ma di produzione, della vita stessa dell’azienda".

"Purtroppo - proseguono i sindacati - è solo uno degli innumerevoli casi che verifichiamo in tantissimi reparti prodotti dalla situazione disastrosa dal punto di vista finanziario e di una gestione dei vari dirigenti che si rimbalzano di volta in volta le responsabilità in un gioco al rimpiattino sulle spalle dei lavoratori".

"A noi questo gioco non piace affatto - concludono Fiom, Fim e Uilm - e non siamo disposti ad accettarlo: se entro la prossima settimana quella macchina, uno dei simboli a questo punto della nostra vertenza, non viene messa in condizioni di poter lavorare chiameremo tutti i lavoratori ad iniziative di lotta e mobilitazione contro questo management che di fatto sta portando Ansaldo Energia al baratro. La pazienza è finita".