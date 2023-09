Ansaldo Energia, Fiom e Fim incontrano il sottosegretario Freni: "Viviamo in una situazione disastrosa"

Il sottosegretario al Mef (Ministro Economia e Finanza) Federico Freni, accompagnato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, ha visitato lo stabilimento di Ansaldo Energia a Genova.

"Anche se non avvisati dall’azienda che ha tenuto nascosto ai rappresentanti dei lavoratori la visita - scrivono i sindacati in una nota - la rsu Fiom e Fim insieme ai lavoratori presenti sono riusciti comunque a parlare con il membro del Governo".

"Abbiamo illustrato al sottosegretario la disastrosa situazione di Ansaldo Energia - aggiungono le Rsu di Fim e Fiom - praticamente senza commesse, con decine di dimissioni volontarie di ingegneri e tecnici e nessuna prospettiva per il futuro: abbiamo sollecitato il Governo a intervenire al più presto per garantire carichi di lavoro e occupazione nella fabbrica simbolo di Genova che proprio quest’anno compie 170 di storia. Gli abbiamo ricordato un’ultima cosa: che siamo disposti a combattere fino alla fine per difendere il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. E avremo, come in passato, tutta la città al nostro fianco".

Il sottosegretario Freni ha poi commentato: "Grazie alla recente ricapitalizzazione voluta dal governo, Ansaldo Energia è oggi in grado di far crescere le proprie attività produttive per affrontare le nuove sfide del mercato. Il Governo sosterrà l'azienda per supportarne la crescita e lo sviluppo, anche attraverso l'acquisizione di nuove commesse". Ha poi sottolineato come "Ansaldo Energia, azienda leader globale nel campo della power generation, sia un asset fondamentale per la crescita del Paese". Ha anche parlato di crescenti opportunità nell'ambito nucleare e in quello della transizione energetica.