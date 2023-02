Ansaldo Energia, firmato contratto per un valore di oltre 160 milioni di euro

Ansaldo Energia ha firmato un contratto con Azerenerji, il più grande produttore di energia elettrica della Repubblica dell'Azerbaigian. Lo comunica la società in una nota, spiegando che la firma si è svolta oggi, lunedì 13 febbraio 2023, alla presenza del Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e del ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso.

Contestualmente, è stata posta la prima pietra dei lavori di sviluppo e ammodernamento della centrale. L'accordo prevede la fornitura da parte dell'azienda italiana di quattro turbine a gas AE94.3A, per un valore di oltre 160 milioni di euro.

"La firma del contratto - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - tra Ansaldo Energia e il produttore di energia elettrica della Repubblica dell'Azerbaigian Azerenerji, per la fornitura di quattro turbine a gas, rappresenta un altro fondamentale passo in avanti dopo la conferma della ricapitalizzazione da parte di Cassa Deposito e Prestiti e la conferma della nomina a breve di un nuovo amministratore delegato".

"In questo momento - conclude Toti - si stanno giocando partite fondamentali per l'azienda genovese e questa accelerata aiuterà Ansaldo a superare il momento di difficoltà che ha attraversato e sta attraversando. Un passo avanti importante per costruire il suo futuro nei prossimi mesi anche grazie al sostegno da parte del governo, con la presenza del ministro Urso in Azerbaigian e con le istituzioni del territorio che ci sono e continueranno a esserci, vigilando con grande attenzione perché gli impegni presi continuino a essere definiti entro un tempo ragionevole".