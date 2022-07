Allevamento: dalla Regione "130mila euro per sostenere le aziende zootecniche"

La Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Allevamento Alessandro Piana, ha approvato la concessione di 130mila euro di finanziamenti per l’annualità 2022 a favore degli allevatori liguri.

Il soggetto beneficiario e responsabile del programma è l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte che svolge attività in Liguria per l’ attuazione di iniziative zootecniche. "Una misura importante - spiega l’assessore Piana - seguita, al momento, da 135 aziende liguri. Doveroso dunque continuare a sostenere anche quest’anno diversi filoni dai servizi sulle tecniche di produzione o di gestione dei prodotti zootecnici e dei lori derivati sino alle consulenze per gli allevatori e le azioni promozionali. Tra gli asset più rilevanti i servizi sull’ammodernamento dell’azienda zootecnica, lo sviluppo delle filiere corte, la diversificazione del prodotto per conseguire premialità sul mercato e la gestione dei rifiuti aziendali".

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it.